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全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区

2022年11月03日21:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月3日电（记者谢希瑶）商务部3日对外公布，商务部、国家发展改革委等8部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区。

　　商务部外贸司负责人表示，主动扩大进口，是中国推进高水平对外开放的重要内容。商务部等8部门联合印发通知，在全国增设北京首都国际机场临空经济区、上海淮海新天地进口贸易功能区、天津经济技术开发区、重庆两江新区、广东深圳前海蛇口自贸片区等29个国家进口贸易促进创新示范区。截至目前，进口示范区已达43个。

　　这位负责人指出，新设立的进口示范区要从各自地区开放实际出发，切实强化贸易促进和贸易创新两大功能，着力优化营商环境，发挥促进进口、服务产业、提升消费、示范引领四大作用。欢迎各国贸易商和投资商与进口示范区深化务实合作，共同促进国际贸易自由化便利化，共享中国开放发展机遇。

　　这位负责人介绍，中国已连续13年稳居全球第二大进口国，是210个国家和地区的出口市场，60个国家和地区的主要出口市场。今年上半年，中国进口占世界进口比重达10.6%。超大规模进口有力促进了各贸易出口国经济发展和国内就业，也有力支持了国内生产保供和改善民生。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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