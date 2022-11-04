新华社上海11月3日电（记者周琳、温竞华）第五届世界顶尖科学家论坛——工程科技创新与发展论坛3日在上海举行，上海首批19名“杰出工程师”集体亮相，越来越多诞生于实验室，但服务于工厂、实践在一线的工程师，正凭借突出的技术创新能力、取得的突破性创新成果，加速走出海外、服务全球。

这19名因“解决复杂工程问题”获选“上海杰出工程师”和“上海杰出工程师（青年）”的工程人才涉及领域包括集成电路、医疗器械、航天航空、船舶制造、海洋装备、新能源、新材料，以及人工智能与制造业交叉融合的工程创新等。

“大量优秀工程师是产业发展的基础。以航天技术为例，快速发展需要数十万名优秀工程师的支撑，同时产业发展特别是颠覆性新兴产业的出现，成为工程师人才知识更新与能力提升的驱动器。”作为首批上海杰出工程师（青年）之一的上海航天控制技术研究所研究员朱康武说。

为应对公共卫生、气候危机等共性问题，越来越多的中国工程师走出去，将共性技术带到海外。“我国有4200多万工程技术人员，已经形成了在国内一线发挥作用，在海外重大工程展现才干，在国际重要组织担任职务等多层次的人才队伍，中国工程师‘走出去’在高铁、电力电子、土木等领域的工程实践得到了国际工程科技界的高度赞誉。”中国科协党组成员兼中国工程师联合体联席秘书长罗晖说。

经过多年发展，上海初步形成了一支与产业发展基本适应、规模较大、素质优良的工匠人才队伍，已基本形成一个上海工匠“选拔、宣传、提升、服务”的闭环体系。同时，聚焦先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业，不少高校加大实践力度，贯通“第一课堂”到“第二课堂”，让更多工程领域的学生“毕业于工厂”。

(责编：袁勃、牛镛)

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