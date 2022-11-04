姜微、熊争艳、刘开雄、周蕊、严赋憬、桑彤

黄浦江畔，世界瞩目。第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将发表视频致辞。

本届进博会是党的二十大胜利闭幕后我国举办的首场重大国际展会。

“朋友圈”扩容、“新技术”首秀、“新鲜货”集结、“绿色潮”涌动……面对疫情冲击与不确定的全球局势，第五届进博会如期举行，高扬互利共赢之帆，把稳团结合作之舵，激荡起中国和世界携手共创美好未来的澎湃动能。

如约而至 与世界共享中国机遇的平台越办越好

3日的上海，秋高气爽，形似“四叶草”的国家会展中心（上海）装点一新。

“四叶草”见证了世界贸易史上的一大创举：2018年，习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自设计、亲自推动的进博会在这里盛大启幕。

“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

2018年11月，习近平主席在首届进博会上向世界发出郑重承诺。

一诺千金！中国搭台，世界合唱，与会各方共同书写国际贸易史上的华彩篇章。

这是全球共襄的盛举——

无论世界形势如何变化，世界上首个以进口为主题的国家级展会总是如期举办，迸发蓬勃生机。

2019年参展的世界500强和行业龙头企业首次超过250家，2020年设公共卫生防疫专区，2021年设文物艺术品板块，今年新设农作物种业和人工智能等专区……

第五届进博会参展国别更广、展示内容更加丰富、展商产品质量更优、各类活动精彩纷呈，共有145个国家、地区和国际组织参展。来自127个国家和地区的企业亮相企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。

这是合作共赢的舞台——

通过进博会平台，世界聆听中国不断扩大开放、携手各国建设开放型世界经济的时代强音，看到“中国主张”落地生根的生动画卷。

从“经济全球化是不可逆转的历史大势”到“共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好”，从“各国走向开放、走向合作的大势没有改变”到“让开放的春风温暖世界”……习近平主席在四届进博会开幕式上的主旨演讲，把握时代潮流，凝聚起广泛的共识与合力。

据统计，前四届进博会累计意向成交额达2700多亿美元。

“进博会已成功举办四届，充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台和重要国际公共产品。”中国国际进口博览局副局长孙成海说。

顶着单边主义、保护主义的逆风逆流，进博会已经成为全球经济复苏发展的一大亮点，赢得海内外广泛赞誉，真正办成了“不一般”的国际经贸盛会。

进博会的平台上，新老朋友越来越多。今年是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施的第一年，RCEP成员国均有企业参展。“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。

据介绍，今年六大展区将展出数百项新产品、新技术、新服务，其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也不乏蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和装备设备。

从迪卡侬生态设计山地自行车全球首发，到蔡司手术显微镜中国首秀，再到欧姆龙带来的第七代乒乓球机器人，借助进博会的平台，这些优质商品向广阔的中国市场迈进。

五度相约进博，年年都有新意。

进博会已成为法国达能集团的创新产品首发平台，累计将70多款新品引入中国市场。“参加进博会，让我们深深感受到中国同世界共享发展机遇的决心。我们抓住机遇，在中国新设开放科研中心，加快‘中国创造’和‘中国制造’的步伐。”达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博说。

乘势而上 进博会彰显中国扩大高水平开放的决心

9平方米，这是进博会参展的最小展位面积。2018年，秘鲁羊驼玩偶品牌“温暖驼”参加首届进博会，如今展位已经发展到了36平方米。

为参加进博会而诞生的“温暖驼”，逐步打开了中国市场。4年来，该品牌在中国20多个城市建立线下销售渠道，并开拓电商平台线上销售，订单数量增长40倍。

世界也通过进博会这扇窗口，感受到中国开放的姿态、共赢的胸怀。

本届进博会新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区。一个个模型、一张张照片、一段段影像，立体全面地展示新时代中国对外开放的辉煌成就。

过去四届进博会上，从增设上海自由贸易试验区的新片区到继续缩减负面清单，从在数字经济、互联网等领域持续扩大开放到有序扩大电信、医疗等服务业领域开放……中国宣布的扩大开放清单“干货满满”，并用实际行动兑现承诺。

“特斯拉正是在中国放开外资股比的前提下，才得以成为中国首家外商独资整车企业。”特斯拉公司副总裁陶琳说，特斯拉深度投入中国潜力巨大的内需市场，成为中国新能源汽车产业中的重要一环。

随着自由化、便利化等政策措施陆续出台，“展品变商品、展商变投资商”的精彩故事在进博会平台不断上演。中国不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境的决心和举措越来越受到认可。

今年进博会，增加了向最不发达国家企业提供免费摊位的数量。

“中国市场让阿富汗的乡亲们看到希望。”阿富汗商人阿里说，只要卖出一张大幅的手工羊毛地毯，就能保障这个饱经战乱国家一个普通家庭近一年的生活。

阿里把新创立的品牌“BIRARO”带到本届进博会。这名字在当地语言中是“兄弟”的意思，寓意中国和阿富汗两国人民像兄弟一样，增进友谊、互惠互利。

事实证明，开放合作，才能共享发展机遇。

本届进博会上，虹桥国际经济论坛将围绕“激发全球开放新动能 共享合作发展新机遇”主题，以“开放共担”“开放共治”“开放共享”三大板块24个分论坛探讨扩大高水平开放。联合国工发组织、世界知识产权组织等国际组织参与主办分论坛。

胸怀天下，立己达人。

本届进博会将继续向世界传递中国开放合作的强音。一个开放型世界经济必将更好惠及各国人民。

共创未来 进博会为提振世界经济贡献中国力量

进入“四叶草”的北厅，一块超大屏幕映入眼帘。这里舞台已搭好，直播设备已就位。本届进博会期间，这个新品发布区将举行90多场首发活动。

在扩容的创新孵化专区内，150多家来自技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的初创企业将集中展示各自的精巧构思。

无论是新品首发亮相，还是创新孵化专区展示，进博会正以空前的力度为创新发展呐喊助威。

当前，世界经济步履蹒跚，寒意尽显。如约而至的进博会，敞开胸怀的中国大市场，无疑将为提振世界经济贡献中国力量。

——潜力巨大的“中国市场”，让世界着迷。

超14亿人口、中等收入群体超过4亿人，连续多年成为全球第一大网络零售市场，每年进口商品和服务约2.5万亿美元——各国企业携全球“好物”亮相进博会，看重的正是亿万人奔向美好生活的中国大市场。

“中国大市场，让我们着迷。我们今年带170余种商品来到进博会，其中超过50%是首次参展。”麦德龙中国总裁蔡天乐表示，更多中国消费者愿意“买更好的东西”，让会员店模式有了“用武之地”。

“中国进入新发展阶段，中等收入群体增加，消费不断升级，一些小城市也展现出大商机，这让我们坚定了深耕中国市场的信心。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说，得益于进博会的推动，乐高集团近年在中国100多个城市开了380多家门店。

——中国推动高质量发展，有助于稳定全球产业链供应链。

进博会是中国扩大高水平开放、同世界分享发展机遇的平台，也是观察中国高质量发展的窗口。

“创新是引领发展的第一动力。”西门子医疗大中华区总裁王皓说，连续五届参展的西门子医疗从进博会感知中国的新发展理念，先后带来5G远程超声、5G方舱车载CT，并展示了5G技术在大型影像设备和介入手术领域的全线应用，同中国企业携手，提升供应链的本土化生产水平，让越来越多的产品和技术在中国落地生根。

回头率近90%！本届进博会，参展的世界500强和行业龙头企业超过280家，更有不少企业已签约第六届进博会。进博会像一块磁铁，持续释放吸引力。

——中国式现代化的美好前景，为全球发展注入更多确定性。

通过微信小程序，进博会的参会人员填写个人交通方式与距离计算出碳排放量，随后可完成个人碳排放量的抵消中和，这是本届进博会的“绿色印记”。

通过进博会的“零碳进博、零塑办博”努力，中外参会者可以感受到中国式现代化的本质要求之一“促进人与自然和谐共生”。

无论是参展商还是采购商都感慨，这几年进博会，他们体验到引领世界潮流的技术实实在在被应用在各种场景，听到关于未来发展趋势的讨论。

“中国式现代化前景令我们振奋，让我们看到了参与的机会。”毕马威中国及亚太区主席陶匡淳说。

从上海出发，越办越好的进博会，将再次向世界表明：踏上新征程的中国，继续推进高水平对外开放，给世界带来的将是更多的新机遇和更加美好光明的未来。

新华社上海11月3日电

(责编：王震、陈键)

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