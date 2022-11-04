许缘

美国联邦储备委员会2日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间。分析人士认为，继连续多次大幅加息后，美联储或将调整加息步伐，适当收窄加息幅度。美国利率水平在一年内从接近零快速升至2008年1月以来最高位，势必波及全球经济和金融稳定，其本国经济复苏进程也将受到影响。

暗示加息步伐调整

美联储在2日会后发布的声明中指出，继续上调联邦基金利率目标区间将是适当的。但同时强调，在确定未来加息步伐时将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。这意味着美联储或调整加息速度和幅度。

美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上表示，将坚持紧缩的货币政策立场直至恢复价格稳定。他说，美联储将继续坚决致力于把通胀率降至2%的目标，坚持紧缩政策直至通胀目标达成，并预计持续加息将是适当的。

鲍威尔在回答记者提问时说，美联储可能会考虑在12月或明年1月宣布将加息幅度缩小至50个基点，但目前“尚未决定”。

分析人士认为，美联储可能倾向于在12月会议中小幅加息50个基点，从而避免经济“硬着陆”和劳动力市场收缩。

影响全球金融稳定

自今年3月以来，美联储已连续6次加息且连续4次加息75个基点，累计加息375个基点。在此影响下，美元对全球一揽子主要货币迅速升值，引发全球金融市场动荡。

国际货币基金组织（IMF）在10月中旬发布的最新一期《世界经济展望报告》中指出，由美国货币政策收紧和能源危机等基本面因素推动的美元走强正对许多新兴市场造成严峻挑战。美元币值目前处于本世纪初以来最高水平，导致全球金融环境收紧、进口成本增加。

IMF在《全球金融稳定报告》中指出，美联储等发达经济体央行加快货币政策收缩步伐，引发许多宏观经济基本面较弱的新兴和前沿市场经济体资本外流。由于经济和地缘政策高度不确定，全球金融环境不断恶化，金融稳定风险大幅上升，令新兴市场面临多重风险。

不仅是新兴市场和发展中经济体面临美联储加息带来的金融冲击，美联储本轮加息周期叠加能源危机等地缘风险因素也令发达经济体承压。

美国《财富》杂志日前撰文指出，在美联储紧缩周期推动下，美元迅速走强推高进口商品成本，收紧金融环境，助长其他经济体通胀。发达经济体正因美元升值至数十年来高点而备受打击。

彼得森国际经济研究所高级研究员莫里斯·奥布斯特费尔德认为，美元走强通常伴随着美国短期和长期利率走高，全球市场压力增加，投资者纷纷转向美元等安全资产，导致世界各地发达经济体增长放缓。

日本央行前理事、庆应义塾大学教授白井小百合表示，其他经济体无法通过提高利率政策阻止本国货币贬值。因为“美元走强不仅反映了市场对联邦基金利率上调的预期，进而反映了对美国固定收益资产的更高需求，还反映了全球范围内超预期的利率上调带来的全球衰退风险”。

无益本国经济增长

美联储过快加息不仅扰乱全球金融市场秩序、影响全球稳定增长，同样对本国经济复苏不利。诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家保罗·克鲁格曼近日表示，美联储大幅上调利率水平是他担心美国经济衰退的关键原因。高利率将推高美元汇率，对贸易造成不利影响，也将提高抵押贷款成本，侵蚀美国家庭的财务空间和购房能力。

高盛集团首席执行官戴维·所罗门预计，美联储积极收紧货币政策将令美国经济陷入衰退。

约翰斯·霍普金斯大学应用经济学教授史蒂夫·汉克近日接受美国媒体采访时表示，如果美联储继续实施紧缩政策，那么美国经济在2023年陷入衰退的可能性高达80%甚至更高。

安联保险集团首席经济顾问穆罕默德·埃尔·埃里安直言，美联储犯下的3个将“载入史册”的错误正让美国经济陷入一场“完全可以避免的衰退”。他指出，在通胀隐忧初现端倪时，美联储“错误地将通胀定性为暂时、可逆、无需担忧的”。当美联储认识到通胀“持续且高企”时，也“并未采取有意义的行动”抑制通胀走高。眼下，美联储迅速加息，将美国经济推入衰退。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授杰里米·西格尔认为，美联储在“过去两年犯下了其近110年历史中最大的政策错误”。一是在2020年和2021年实施过于宽松的货币政策，二是在2022年过度收紧货币政策。而这两个历史性政策失误将“摧毁美国经济”。

新华社华盛顿11月3日电

(责编：王震、陈键)

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