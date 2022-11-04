操秀英

科技日报北京11月3日电 （记者操秀英）记者3日从自然资源部获悉，前三季度，稳经济一揽子政策持续发力，海洋经济主要指标运行合理，主要海洋产业释放关键动能，创新驱动成效显著，海上物流畅通，海洋经济发展基础不断巩固，整体好于上半年，全国海洋生产总值达到6.8万亿元，同比增加2.1%，高于上半年0.9个百分点，对沿海地区生产总值贡献率达11.7%。

海洋新兴产业持续扩能增产。海洋新兴产业是海洋经济发展的引擎，前三季度我国海洋新兴产业茁壮成长，展现良好活力。调研显示，1—9月海洋新兴产业中60.5%的被调研企业营业收入实现同比增长。海工装备产业受全球需求回升带动快速增长，新接订单金额同比增长211.9%，占国际市场份额84.5%。沿海地区落实“双碳”目标要求，持续推进海上风电项目开发建设，前三季度在建项目超过30个，规模与去年同期水平基本相当，海上风电发电量翻一番。沿海地区积极推广海水淡化与综合利用，河北申港5万吨海水淡化项目完成调试将投产运行，江苏田湾核电站4.56万吨海水淡化项目正式开工。

同时，技术创新持续赋能海洋经济发展。油气开发装备实现重大突破，我国自主研发的首套深水水下生产系统、浅水水下采油树系统等成功投用。海上风电机组单机容量再创纪录，11兆瓦海上风电机组成功安装。我国科学家破译首个深海甲壳动物——深海水虱的基因组，拓展了生命之树。海洋科研创新服务进一步提升，智慧港口全球创新实验室、智慧海洋空间基础数据创新研究院、中国科学院海洋牧场工程实验室（莱州）等海洋产业创新平台纷纷组建成立。“云海一号”03星发射升空，“海丝二号”卫星完成在轨测试，“海洋二号”D卫星投入业务化运行，有效支撑自然资源主体业务。

(责编：王震、陈键)

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