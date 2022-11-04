人民网北京11月4日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，前三季度，我国海洋经济顶住压力持续恢复，积极因素累积增多，主要经济指标处于合理区间。

初步核算，前三季度海洋生产总值 6.8万亿元，同比增长2.1%，比上半年加快0.9个百分点；占沿海地区生产总值比重达14.8%，比上半年提高0.4个百分点。

海洋传统产业平稳运行。海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长6.1%、10.7%。海洋货运量同比增长3.1%，增速较上半年加快1.7个百分点。全国海船完工量同比增长6.6%，增速较上半年加快4.0个百分点，受去年基数较高影响，新承接海船订单量同比下降22.3%，其中绿色动力船舶占比达到48.6%，反映高技术、高附加值船舶的修载比（修正总吨/载重吨）达到0.47，较上年提高0.12个百分点；海船完工量、新承接和手持订单量等三大造船指标持续保持世界第一。海洋旅游业复苏缓慢但需求不减，重点监测的海洋旅游企业中约有8成企业营业收入同比下降，但调研显示有近9成的受访者在未来3个月有海洋旅游出行意愿，与上半年基本持平。

海洋新兴产业发展势头较好。一批海水淡化项目有序推进，河北申港5万吨海水淡化项目完成调试将投产运行，江苏田湾核电站4.56万吨海水淡化项目正式开工。65.5%的海洋药物和生物制品业企业前三季度营业收入实现同比增长。新承接和手持海工订单金额同比分别增长211.9%、33.0%。海上风电发电量较上年同期翻一番。受海上风电中央财政补贴政策2021年底到期影响，前三季度海上风电新增并网容量同比下降67.4%，但部分地方陆续出台接续政策，9月底在建项目规模与去年同期相当。

海洋对外贸易增势良好。海运进出口总额同比增长18.2%，高于全国同期出口总额增速8.3个百分点。其中出口额同比增长23.5%，高于全国同期出口总额增速9.7个百分点；进口额同比增长10.7%，高于全国同期进口总额增速5.5个百分点。水产品进出口额同比增长23.6%，其中出口额同比增长11.4%，进口额同比增长42.0%。

海洋领域融资规模不断扩大。30家海洋领域IPO企业完成上市，融资规模577亿元，占全部IPO企业融资规模的11.9%。蓝色100股票指数呈现震荡下跌态势，截至9月末，总市值为1.3万亿元，指数报收2278.8点，较上年末下跌15.3%，同期沪深300下跌23.0%。

(责编：杨曦、吕骞)

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