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国务院新闻办发布《新时代的中国北斗》白皮书

2022年11月04日10:48 | 来源：新华网
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原标题：国务院新闻办发布《新时代的中国北斗》白皮书

　　新华社北京11月4日电（记者胡喆、王琳琳）国务院新闻办公室4日发布《新时代的中国北斗》白皮书，介绍新时代中国北斗发展成就和未来愿景，分享中国北斗发展理念和实践经验。

　　白皮书约1.2万字，除前言、结束语外共包括六个部分，分别是北斗发展进入新时代、跻身世界一流的中国北斗、提高系统运行管理水平、推动应用产业可持续发展、提升现代化治理水平、助力构建人类命运共同体。

　　白皮书指出，北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统。经过多年发展，北斗系统已成为面向全球用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航与授时服务的重要新型基础设施。

　　白皮书强调，党的十八大以来，北斗系统进入快速发展的新时代。2020年7月31日，习近平总书记向世界宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通，标志着北斗系统进入全球化发展新阶段。从改革开放新时期到中国发展进入新时代，从北斗一号到北斗三号，从双星定位到全球组网，从覆盖亚太到服务全球，北斗系统与国家发展同频共振，与民族复兴同向同行。

　　白皮书指出，面向未来，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统，建成更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系，提供高弹性、高智能、高精度、高安全的定位导航授时服务，更好惠及民生福祉、服务人类发展进步。

　　白皮书强调，中国愿同各国共享北斗系统建设发展成果，共促世界卫星导航事业蓬勃发展，携手迈向更加广阔的星辰大海，为构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

(责编：赵竹青、陈键)
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