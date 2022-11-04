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新华三：在数字化产品制造领域做减排降碳的坚定“践行者”

2022年11月04日13:41 | 来源：人民网
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据新华三集团最新消息，11月3日，紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛参加2022年APEC工商领导人中国论坛“迈向‘零碳’制造”卓越企业圆桌讨论，分享了新华三集团如何在创新理念驱动下，积极推动绿色转型和高质量发展的成功实践和宝贵经验。

“园区，是实现碳中和目标的主战场之一。当前，全国范围内新建或改建的零碳智慧园区项目呈喷涌之势。”结合新华三集团对零碳制造的理解和实践，于英涛认为，“零碳制造”不只是单纯的节能、减排，更是一场深刻的生产方式变革；不只是要做“减法”，更是做“乘法”，需要用数字化的力量赋能零碳制造。

作为数字化解决方案领域的领军企业，近年来，新华三加快推进“数实融合”，将数字化变革与促进“碳中和”结合起来，针对零碳智慧园区建设，在业界率先提出“1+4+N”顶层设计理念，从源、探、管、服四个维度，全面赋能传统工业园区加快绿色低碳转型，提升企业未来的市场竞争力。目前，该方案已在紫光股份智能工厂、湖北中烟总部智慧园区等百行百业的园区落地实施。

同时，作为工信部信标委智慧园区标准组的副组长单位，新华三深度参与了智慧园区标准化研究报告、评估指标体系的建设工作。今年1月，新华三发布了《零碳智慧园区白皮书》，积极为行业零碳智慧园区建设贡献实践经验及解决方案。此外，该公司还从产品设计阶段就融入“绿色低碳”理念，通过持续不断的技术创新，不断降低产品能耗，助力数字经济绿色发展。

谈及碳市场机制的作用，于英涛认为，推进碳减排是一项全局性、系统性工程，完善的市场机制有助于促进碳减排工作的有序、可持续开展。谈及未来，于英涛表示，新华三将持续践行绿色发展理念，在数字化产品制造领域做减排降碳的坚定“践行者”。同时，将一如既往地把产品做到极致、把解决方案做到最优，以“数字大脑”全栈实力，提供更加丰富的减排降碳智慧解决方案，做百行百业零碳数字化转型的“赋能者”，共创人人悦享的美好低碳生活。

(责编：董童、李源)
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