人民网北京11月4日电 （记者赵竹青）中国科学院首届雁栖青年论坛10月31日至11月2日在京举办，以“探索数据与智能驱动的前沿科学研究范式”主题展开讨论。

中科院院长、党组书记侯建国出席论坛开幕式并讲话。侯建国表示，希望秉承青年主体性、前瞻引领性、国际开放性，将雁栖青年论坛打造成为聚焦学术前沿问题，支持颠覆性创新的综合交叉、交流互鉴平台，成为青年主办、青年参与、青年受益，共建共享、成长成才的舞台，成为青年科学家学术交往、思想交流、文化交融，包容共享、开放合作的窗口。

财政部科教和文化司司长黄家玉在开幕致辞中表示，希望中科院继续大力遴选培养优秀青年科技人才，支持他们潜心钻研、不畏艰难、勇攀高峰，为加快实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。

中科院副院长、党组成员周琪在总结讲话中表示，希望全院青年科学家传承优秀传统、积极开拓创新、提升科研能力、激发原始创新和颠覆式创新，继续深入探索和创新雁栖青年论坛的主题、模式和路径，通过广泛深入交流，进一步拓宽科学眼界、交叉汇聚前沿思想、碰撞激发创新观点。

雁栖青年论坛是由中科院发起举办的青年科学家高端学术论坛，以“启迪、探索、突破”为主题，立足基础科学研究突破、推动倡导国际合作、扶持青年成长三大任务，面向国家战略需求和科学前沿重大问题，汇聚优秀青年科学家开展研讨和鼓励争鸣，促进源头创新和前沿交叉，凝练提出前沿研究重大科学问题。

(责编：赵竹青、吕骞)

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