人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国太保举行服务第五届进博会青年突击队誓师出征大会

2022年11月04日18:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国太保举行服务第五届进博会青年突击队誓师出征大会

　　11月2日，在第五届中国国际进口博览会开幕倒计时3天之际，中国太保服务第五届进博会青年突击队誓师出征大会暨“菁彩青春 五与伦比”青春立功行动发布仪式在国家会展中心举行。

　　“不忘初心，牢记使命；全面支持，护航进博；守正创新，碳为观止；全新投入，点亮进博；中国太保，五与伦比；全心服务，圆满进博。”来自中国太保集团总部、产险、寿险、健康险、太保科技和派驻进博局团队的六支服务第五届进博会青年突击队庄严宣誓。中国太保服务第五届进博会领导小组相关成员向各支服务队伍授旗，鼓励太保青年以青春担当和太保服务护航第五届进博会。

　　中国太保集团党委副书记、组织部长季正荣代表集团党委向服务进博会青年突击队提出三点希望：一是彰显高水平服务。要用心用情用力把各项服务保障工作做得更扎实、更细致、更周全，兑现“太保服务让进博会更圆满”的庄严承诺。二是助力高品质进博。要抓好疫情防控，做好服务保障，做到精神不松、服务不减、质量不低，将“碳为观止”和“焕然一芯”的太保服务落到实处，助力“5 与伦比”的高品质进博盛会。三是推动高质量发展。要珍惜参与进博、服务进博、保障进博的机会，更好地展现太保形象、体现太保实力、传播太保品牌，为推动集团新一轮高质量发展凝聚力量、锻造队伍、培育人才。

　　活动在全场合唱《光荣啊，中国共青团》歌声中落下帷幕。今年是中国共青团成立100周年，为全力做好第五届进博会服务保障工作，中国太保集团团委及各子公司团委在全系统招募选派252名青年组成志愿者队伍，并分为派驻进博局团队、保险服务团队、风控理赔团队、应急救援团队、外语服务团队等多个团队，全面服务进博会。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国民航标准化工作稳步推进 标准化改革取得新成效
　　人民网北京11月4日电 （记者乔雪峰）“标准化是推动民航高质量发展的重要技术支撑，是推进民航安全发展的重要技术基础，是促进科技创新成果应用的桥梁和纽带，是参与国际民航治理的重要路径。”11月3日，民航局副局长胡振江在第一届中国民航标准化国际论坛上表示，“十三五”以来，民航标准化工作稳步推进，标准化改革取得新成效，标准化平台建设取得新突破，参与国际民航标准化治理的进程不断加快，标准化工作对保障民航安全运行、推动科技进步和提升服务品质发挥了至关重要的作用。…
聚焦城市高质量发展 多方探索城市可持续发展之道
　　人民网北京11月4日电 （记者许维娜）“十年来，我国城市发展方式加快转变、发展质量显著提高，我们大力推进内涵式、集约型、绿色化发展，努力探索中国特色的城市高质量发展道路。”日前，住房和城乡建设部计划财务与外事司二级巡视员李喆在2022年世界城市日全球主场活动暨第二届城市可持续发展全球大会“中国城市高质量发展论坛”上表示，十年来，城市功能不断完善，城市人居环境显著改善，城市治理水平明显提高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部