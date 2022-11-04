原标题：中国太保举行服务第五届进博会青年突击队誓师出征大会

11月2日，在第五届中国国际进口博览会开幕倒计时3天之际，中国太保服务第五届进博会青年突击队誓师出征大会暨“菁彩青春 五与伦比”青春立功行动发布仪式在国家会展中心举行。

“不忘初心，牢记使命；全面支持，护航进博；守正创新，碳为观止；全新投入，点亮进博；中国太保，五与伦比；全心服务，圆满进博。”来自中国太保集团总部、产险、寿险、健康险、太保科技和派驻进博局团队的六支服务第五届进博会青年突击队庄严宣誓。中国太保服务第五届进博会领导小组相关成员向各支服务队伍授旗，鼓励太保青年以青春担当和太保服务护航第五届进博会。

中国太保集团党委副书记、组织部长季正荣代表集团党委向服务进博会青年突击队提出三点希望：一是彰显高水平服务。要用心用情用力把各项服务保障工作做得更扎实、更细致、更周全，兑现“太保服务让进博会更圆满”的庄严承诺。二是助力高品质进博。要抓好疫情防控，做好服务保障，做到精神不松、服务不减、质量不低，将“碳为观止”和“焕然一芯”的太保服务落到实处，助力“5 与伦比”的高品质进博盛会。三是推动高质量发展。要珍惜参与进博、服务进博、保障进博的机会，更好地展现太保形象、体现太保实力、传播太保品牌，为推动集团新一轮高质量发展凝聚力量、锻造队伍、培育人才。

活动在全场合唱《光荣啊，中国共青团》歌声中落下帷幕。今年是中国共青团成立100周年，为全力做好第五届进博会服务保障工作，中国太保集团团委及各子公司团委在全系统招募选派252名青年组成志愿者队伍，并分为派驻进博局团队、保险服务团队、风控理赔团队、应急救援团队、外语服务团队等多个团队，全面服务进博会。

(责编：曹淼、李源)

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