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证监会公布个人养老金投资公募基金业务管理暂行规定

2022年11月04日22:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月4日电（记者刘慧）证监会4日公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，自公布之日起施行。

　　暂行规定对参与个人养老金投资公募基金业务的各类市场机构及其展业行为予以明确规范。包括明确基金管理人、基金销售机构等机构开展个人养老金投资公募基金业务的总体原则和基本要求，以及基金行业平台职责定位；明确个人养老金可以投资的基金产品标准，并对基金管理人的投资管理和风险管理职责作出规定；明确基金销售机构的展业条件，并对基金销售机构信息提示、账户服务、宣传推介、适当性管理、投资者教育等职责作出规定。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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