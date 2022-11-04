11月5日，全球展商将再次云集上海，共赴“进博之约”。

从“头回客”到“回头客”，再到“常驻客”，跨国企业为何“来了又来”？

对于世界来说，可以通过进博会更好地挖掘中国市场，交朋友，做买卖，共赢利。

展望未来，中国将会更加开放，拥有更多合作伙伴，创造更多合作的可能性。

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策划：倪四义 姜微 钱彤

监制：李拯宇 薛颖

统筹：徐海静 闫珺岩

记者：马峥 郑开君 有之炘 张梦洁 孙青 周蕊

编辑：马峥 郑开君 淡然 鲁豫 王科文

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(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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