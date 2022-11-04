宛若一枚银色“四叶草”的

上海国家会展中心

再次迎来四海宾朋

开启第五届中国国际进口博览会

作为世界上第一个

以进口为主题的国家级展会

进博会由习近平总书记亲自谋划

这是中国主动扩大高水平开放

推动建设开放型世界经济

推进经济全球化的务实行动

“开放”一词在习近平总书记

四届进博会开幕式主旨演讲中出现逾百次

向世界传递出

“中国开放的大门只会越开越大”

的强烈信号

“中国经济是一片大海

而不是一个小池塘”

“坚持‘拉手’而不是‘松手’

坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’”

……

除了宣布进一步扩大开放的具体举措外

习近平总书记还利用进博会这一平台表明

中国坚定办好自己的事

与各国不畏风雨 共克时艰

的强大决心和承诺

为世界经济注入正能量

唱响合作共赢最强音

从发达国家到发展中国家

从世界500强到中小企业

无论国家大小 企业大小

都能通过进博会搭乘中国经济发展快车

这一国际公共产品

也必将为构建人类命运共同体

作出新的更大贡献

总策划：傅华 吕岩松

总监制：周宗敏

策划：孙承斌 王进业 姜微 李忠发

监制：陈瑶 肖春飞 张正富

统筹：商洋 杨金志

脚本/文案：崔元磊

记者：李呐 崔元磊 有之炘 李海伟 孙青 陈杰 周蕊

编辑：郭颖 薛艳雯 杨晓静 马欣然 刘博雅

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联合制作

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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