本报北京11月4日电 （记者亓玉昆、杨阳）中华环保世纪行2022年宣传活动4日在京举行，活动主题是“贯彻习近平生态文明思想 用法治力量保护生态环境”。

今年的宣传活动重点采访报道北京市贯彻习近平生态文明思想，深入实施环境保护法，依法推动打好污染防治攻坚战取得的积极进展和成效，推动在全社会形成加强生态文明建设的良好氛围。

据了解，中华环保世纪行宣传活动由全国人大常委会办公厅牵头举办，自1993年举办以来，该主题宣传活动已成为影响广泛、社会关注的“老品牌”，为促进我国生态环境保护事业发展发挥了积极作用。

当日下午，人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中国日报、中新社等中央主要媒体和部分都市类媒体的记者赴位于通州区的大运河森林公园、城市绿心森林公园进行了实地采访。

《 人民日报 》（ 2022年11月05日 04 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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