曾金华

原标题：财政收入逐步企稳回升

前三季度，在经济运行恢复向好的同时，财政收入逐步企稳回升。一系列举措有效提振市场主体信心，增强发展内生动力，为财政收入增长提供较好支撑。当前，要加大宏观政策调节力度，落实落细各项政策措施，推动经济持续恢复发展。特别是要继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利，助力市场主体纾困发展。

近日，财政部发布数据显示，今年前三季度全国一般公共预算收入15.31万亿元，扣除留抵退税因素后增长4.1%，按自然口径计算下降6.6%。这个增速显示，在经济运行恢复向好的同时，财政收入逐步企稳回升。

今年上半年，受一系列超预期不利因素影响，以及实施大规模增值税留抵退税，我国财政收入形势一度较为严峻。随着稳经济一揽子政策落地、显效，经济逐步恢复发展态势，再加上大规模留抵退税集中退付任务基本完成后，退税冲减收入因素减弱，财政收入逐步好转。可以看出，前三季度扣除留抵退税因素后的财政收入，增速略高于GDP增速，财政收入和经济发展形成较好的良性互动。

当前，我国主要经济指标恢复回稳，保持在合理区间，同时积极因素累积增多。值得一提的是，大规模留抵退税虽然拉低了财政收入增速，但这是一种政策性、主动性的减收。税务总局统计数据显示，截至9月20日，全国新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元，其中增值税留抵退税超2.2万亿元，有效减轻企业负担，增加企业现金流。税费支持政策的实施为市场主体增添了新的动能，专项债券加快发行使用推动投资稳中有升，一系列举措有效提振市场主体信心，增强发展内生动力，这些都为财政收入增长提供较好支撑。

也要看到，经济恢复基础仍不牢固，市场主体特别是中小企业的生产经营仍面临较多困难。前三季度财政收入按自然口径计算还是负增长，这对财政运行来说，意味着收支矛盾依然较为突出，尤其是一些经济欠发达地区面临的困难更多，基层“三保”任务还较重。

如何加大财政资金统筹、保证财政支出强度，成为实施积极的财政政策面临的重要课题。当前，要加大宏观政策调节力度，落实落细各项政策措施，推动经济持续恢复发展。特别是要继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利，助力市场主体纾困发展。同时，还要用好地方政府专项债券资金，用足用好专项债务限额，尽快形成实物工作量，实现扩大有效投资。此外，还可以多渠道盘活闲置资产，增加非税收入。通过促进经济进一步恢复发展，财政收入才能成为有源之水。

在支出端，要在保持一定支出强度的同时，规范支出管理、优化支出结构。今年前三季度的财政支出中，科学技术、社会保障和就业、卫生健康、教育等保持较大增幅，体现出财政支出对民生等重点领域的倾斜。同时，要加强重大战略任务财力保障，确保资金和政策尽早落地见效，助力稳住宏观经济大盘。在收支矛盾突出的情况下，更要强化预算约束和绩效管理，防止年底“突击花钱”，坚持政府过紧日子，压减非急需非刚性支出，腾出更多资金用于保民生、促发展。

确保财政可持续性，还必须深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。党的二十大报告对财政体制改革进行了重要部署，明确要健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。下一步，通过推动深化财税体制改革、实施积极的财政政策，宏观经济治理必将更有力、有效，推动经济运行在合理区间。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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