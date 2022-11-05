原标题：多举措激发企业创新活力

党的二十大报告提出，加快实施创新驱动发展战略。营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。近年来，得益于深圳良好的创新环境，一大批创新型企业在深圳不断孵化、壮大，凭借其专业化、精细化、特色化、新颖化等特点，成为推动深圳高质量发展的重要力量。为更大力度支持企业走“专精特新”发展道路，今年4月8日，深圳市政府发布的《关于加快培育壮大市场主体的实施意见》中明确提出，要扎实推进“小升规”、深入推进“规做精”、持续推进“优上市”、培育壮大高新技术企业，强化“专精特新”企业培育梯队，激发“专精特新”企业创新活力。

“‘专精特新’企业以专注铸专长、以配套强产业、以创新赢市场，在提升产业链供应链稳定性和竞争力、构建双循环新发展格局中发挥着重要作用。”深圳市工业和信息化局副局长肖祖平说，截至今年10月28日，全市规模以上工业“专精特新”企业有3040家。今年以来，“专精特新”企业始终保持较高增速，明显高于全市水平，对全市工业稳增长有较强支撑，前三季度“专精特新”企业合计增加值同比增长11.4%。

“持续的创新能力是提升企业竞争力的关键所在。”肖祖平说，深圳鼓励“专精特新”中小企业组建研发机构开展技术创新，支持企业参与国家、省、市制造业创新中心建设，推动“专精特新”企业创新产品先试首用。同时，深圳对入选市级、省级、国家级的“专精特新”中小企业分别给予最高10万元、20万元、50万元奖励。接下来，深圳将按照工信部统一部署，着力加强优质中小企业梯度培育，有序开展创新型中小企业评价、“专精特新”中小企业认定和专精特新“小巨人”企业推荐工作，研究制定促进“专精特新”企业高质量发展的政策措施，进一步加强对“专精特新”企业的培育和扶持力度。

“宝安区已编制支持‘专精特新’企业高质量发展若干措施，建立‘专精特新’企业培育库，聚焦高端装备、人工智能等领域，目前已超过500家企业入库。”深圳市宝安区工业和信息化局党组书记、局长张其芳说，为进一步鼓励企业科技创新、提升竞争能力，宝安区围绕制造业核心基础部件、先进工艺技能等环节创新创造，加大对企业的支持力度，已推动库内企业申请专利4700多项。同时，宝安区还在全国率先推出了首单“专精特新”专场知识产权资产证券化产品，为10家企业提供1.1亿元信贷支持；通过引导银行设立“科创先锋贷”，真金白银支持专精特新“小巨人”企业加大研发投入，持续提升产品科技含量。

截至今年7月底，宝安区已拥有国家级专精特新“小巨人”企业52家、省级“专精特新”企业260家，数量位居广东全省第一。深圳绘王趋势科技股份有限公司是一家在宝安成长起来的国家级专精特新“小巨人”企业。该公司董事长徐鹤峰告诉记者，公司自2011年成立以来，坚持科技创新发展主战略，相继推出第一款适配移动设备的便携式数位屏、第一款集键盘与Dial功能于一体的蓝牙无线数位板等前沿产品。近10年来，公司销售网络覆盖全球100多个国家和地区，全球用户数量超过1000万。

“这些都得益于深圳政府各部门对企业技术研发的支持。”徐鹤峰说，在政策进行“输血”的同时，企业也要提升自身“造血”功能，注重创新、加强管理，通过练好内功，增强内生发展动力。未来，绘王将继续加大创新投入，加快技术成果转化应用，并协同行业龙头企业进行科技创新与合作，提升企业竞争力。

对于企业而言，新技术、新产品的研发迭代需要大量资金的投入。中国邮政储蓄银行深圳分行副行长陈旭辉说，近年来，邮储银行深圳分行与深圳相关部门开展深度合作，通过银政合力主动破局，主动发挥网络优势及商业银行的专业优势，积极组织各级分支机构协同开展金融服务，破解科创型、“专精特新”小微企业融资困境。截至今年7月末，邮储银行深圳分行已为深圳近300家市级及以上“专精特新”小微企业提供服务，累计投放贷款800余笔，金额超过40亿元。

深圳市发展和改革委员会主任郭子平说，深圳将通过加强资源要素保障、强化企业用地保障、创新金融政策支持等举措优化市场主体发展环境。今年至2025年，全市本级财政将直接投入超过300亿元财政资金，通过扶持奖励、平台建设、优化环境等为市场主体提供政策支持和服务保障。（记者 杨阳腾）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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