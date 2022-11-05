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必和必拓：连续五次亮相进博会 合作推进产业链可持续发展

2022年11月05日15:26 | 来源：人民网
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“必和必拓非常荣幸可以参加今年的进博会。进博会和虹桥国际经济论坛是促进国际贸易合作，是各方加深理解，是共享智慧的重要平台，能够为强化全球产业价值链的合作伙伴关系注入强大动力。”必和必拓首席执行官韩慕睿表示。

据介绍，必和必拓连续第五年亮相中国国际进口博览会。今年，必和必拓更是首次作为参展企业参加进博会企业商业展，展示其作为全球综合性资源公司积极融入中国新发展格局的决心。必和必拓展台以“面向未来，明朗可期”为主题，通过多媒体科技交互体验、多屏联动等方式，展示公司近年来在脱碳减排领域的目标、承诺和成果，以及与中国业务伙伴在低碳绿色发展领域的合作。

韩慕睿谈到：“必和必拓一直致力于在推动低碳减排，并致力于发挥关键作用。必和必拓所生产的资源产品，以及这些产品的稳定供给，是全球可持续增长、电气化以及脱碳进程不可或缺的基石。迈向绿色低碳的道路上，世界需要中国，而中国也有能力引领世界。应对气候变化挑战更重要的是必须‘心合意同’， 共同努力减少温室气体排放，提升产业链价值链在可持续发展方面的协同合作，才能推动全球经济走上低碳发展之路。我们一直在积极拓展与中国客户、供应商和各方伙伴的合作伙伴关系，为可持续发展事业贡献自己的力量。”

据介绍，必和必拓目前已携手中国宝武、河钢集团等多家产业链合作伙伴，共同推动钢铁生产整体流程走向低碳化；与中汽数据有限公司开展联合研究，助推中国交通运输行业电气化；还与北京大学达成合作，共同设立了“碳与气候”博士研究生未名学者奖学金，为中国应对气候变化和产业链可持续发展方面发挥更大的助力作用。

(责编：崔元苑、李源)
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