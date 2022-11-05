原标题：阿里巴巴张勇：建设数字贸易基础设施，助力中小企业走向全球

11月5日，在第五届虹桥国际经济论坛“数字经济开放与治理”分论坛上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，数字贸易正在发挥全球贸易的稳定器和引擎作用，为全球中小企业共享中国消费活力提供前所未有的契机，也为中国的中小企业走向全球市场提供了巨大机会。

进博会是中国面向世界的窗口，致力于推动高质量的贸易全球化。五年来，进博会成为许多全球新品、前沿技术、创新服务的首发地，是全球贸易和经济发展中的一抹亮色。张勇说，在全球化面临挑战的背景下，更需要心态上的开放性，供应链的稳定性，预期的确定性，进博会正提供了这样的平台和舞台。

张勇说，尽管疫情对全球贸易产生冲击，全球数字贸易依然保持了强大活力和韧性。中国的消费者走在全球之先，率先完成了生活方式的数字化。这也为全球中小企业提供机遇，能通过数字化方式进入中国这个全球最具潜力、最重要的消费市场，共享中国市场活力。

不断发展壮大的数字平台，也能够为全球品牌、中小企业进入中国市场、服务中国消费者搭建快车道。每年的天猫双11都适逢进博会召开，也吸引了全球品牌、中小企业加速通过电商平台服务中国消费者。11月1日至3日，天猫国际上有750个海外品牌销售额同比增长超100%，20个首次参与双11的海外新品牌成交额超过1000万元。而过去几年，先后有来自90多个国家和地区的近4万个海外品牌，通过阿里巴巴平台直接服务超过十亿的中国消费者。

“全球数字贸易平台快速发展，同时对物流网络、金融网络和公共服务网络等数字贸易的基础设施建设提出了更高要求，为中小企业能够持续参与、真正获得市场机会提供驱动力。”张勇说。

数字化物流体系能够实现跨境贸易的全链路优化，让货物统筹、清关、分拨配送等核心环节都被数字化，中小企业全球贸易的运费贵、配送难、时间长等问题得到有效缓解。过去几年，阿里巴巴旗下的智慧物流平台菜鸟持续推进全球物流骨干网建设，通过智能合单等创新模式，在欧洲很多主要国家都能做到“5美元10日达”，甚至能做到“一杯咖啡钱送全球”。天猫国际推出的保税仓工厂，将燕窝、化妆品这样的品类最后加工环节放到保税仓，帮助全球企业实时对接消费需求，有效帮助品牌规避因疫情等各种不确定性对全球供应链的影响。美国一家化妆品品牌，通过中国国内订购包材，纯料体由美国进口，在保税仓工程完成眼霜软管和罐装13万件的生产，保障了在这次天猫双11前上架，实现了单品预售第一。

中小企业在跨境收付款中还面临账期长、结汇慢、门槛高等挑战。张勇分享说，基于确定性贸易机会，完全有机会形成确定性的结算和融资网络。过去几年全球跨境电商监管趋严，中小商家的合规成本持续提升。在这一背景下，阿里巴巴倡议发起的eWTP建立了全球跨境贸易的合规服务平台，相当于一本合规文件的“百科全书”，帮助中小企业掌握跨境贸易规则，更顺畅地参与全球数字贸易。

“数字化新型数字贸易基础设施建设，正在让数字贸易变得更便利，也更普惠，也更可参与。”张勇说，“阿里巴巴集团一直是数字经济和全球化开创共享的受益者。我们将继续和全球伙伴一起，助力贸易互通、消费共享、产业共融、开放共赢。”

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经