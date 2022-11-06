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立足交汇点  服务双循环

海南积极推进国际旅游消费中心建设

2022年11月06日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报海口11月5日电  （记者赵鹏、孙海天）10月28日，海口国际免税城正式开业，进店人数超4.4万人次。当天，海南11家离岛免税店单日总销售额超7亿元，创历史新高。

　　从2011年第一家离岛免税店开业至今，海南离岛免税政策历经8次调整，年销售额增长近50倍，共销售免税品超1000亿元，年均增长44.6%。这是海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设的成果。

　　习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加快建设海南自由贸易港，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。”海南广大干部群众全面贯彻新发展理念，瞄准国内国际双循环上的重要交汇点优势，积极推进国际旅游消费中心建设。

　　提档升级，构建立体交通网络。海南加强现代化航空建设，通过不断提升改造，海口美兰、三亚凤凰机场旅客吞吐量双双突破2000万人次。洋浦港小铲滩集装箱码头提升工程加快推进，日作业能力由3000个标箱提升到7000个，已开通外贸航线18条。

　　用足政策，做好消费回流文章。2021年2月，海南创新“离岛免税购物邮寄送达”政策，全省邮政快递业收寄离岛免税商品快件包裹年超100万件。今年7月举行的第二届中国国际消费品博览会上，共有61个国家和地区的1955家企业携2800多个国内外品牌参展，观众逾28万人次，全球600多款新产品首发首秀。博鳌乐城国际医疗旅游先行区，与世界30强药械企业签订了合作关系，依靠特许医疗、中医养生、高端医美，2021年共接待医疗旅游人数达12.73万人次，同比增长90.57%。今年7月陵水黎安国际教育创新试验区多个建设项目竣工验收。离岛免税、特许医疗、国际教育，正成为海南带动消费回流的有力抓手。

　　转型升级，延伸旅游产业链条。品尝海鲜、沙滩露营、浅海运动……琼海市潭门镇每年8月的“赶海节”如今正在升级为旅游节；文昌市冯家湾曾深受养殖品种退化、生态污染化、资源枯竭化的困扰，眼下逐步转型为集养殖、科研、旅游等功能为一体的现代化渔业产业园；“气候康养示范基地”在保亭县神玉岛揭牌成立……海南旅游产业不断塑造新模式、涌现新业态。2021年，海南接待国内外游客8100.43万人次，旅游业增加值占GDP比重达9.1%，综合贡献率达33.89%。

　　“我们要深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥自贸港政策优势，为实现中国式现代化作出海南贡献。”海南省委主要负责同志表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月06日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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