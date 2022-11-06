本报记者 曹玲娟

捏起细小的皮筋，丝滑移动，瞬间套进彩色尖锥……11月5日，进博会医疗器械及医药保健展区复星健康展台，连续5年参展进博会的达芬奇手术机器人，正在现场“做手术”，参观者发出连连赞叹。

进博会不断让展品变商品，让展商变投资商，达芬奇手术机器人便是获益者之一。作为目前全球应用广泛的腔镜手术机器人，达芬奇手术机器人集成三维高清视野、可转腕手术器械和直觉式动作控制三大特性，将外科医生手部动作的颤抖等自动滤除并转换成更精准的动作，让机器人辅助手术变成了现实。

2018年首届进博会上，复星携达芬奇手术机器人初次亮相；次年，机械臂辅助的导航支气管镜系统入列；2020年单臂手术平台——达芬奇SP手术系统亮相……

截至目前，已有超300台达芬奇手术系统在中国装机，惠及逾36万名国内患者。“得益于进博会平台强大的溢出效应，达芬奇手术机器人等国际创新成果已加速落地中国，大大提升了这些前沿医疗科技在国内的可及性，更好地助力健康中国建设。”复星医药首席执行官文德镛说。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 05 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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