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低碳转型推动绿色发展

本报记者  巨云鹏
2022年11月06日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　化工油气、水务及环保公用事业、住宅、医院、建材矿业与冶金……十二大行业的60种零碳应用场景集中呈现。在进博会技术装备展区能源低碳及环保技术专区，施耐德电气的解决方案和应用成果引来不少关注。例如，在工业领域，施耐德电气展示了一系列助力企业提质增效的创新解决方案，包括开放自动化平台、机器专家数字孪生软件等，提升生产运营效率和能源使用效率。

　　作为长期践行可持续发展的企业，施耐德电气在中国的30家工厂和物流中心，有15家是“零碳工厂”。施耐德电气副总裁古月介绍，不论是新建园区还是旧有厂房改造，或是住宅项目建设，通过清洁电气化和数字化叠加，可以制定完整的能源管理解决方案，帮助各行业加速低碳化和数字化转型。

　　“在不同应用场景，我们通过软硬件结合的解决方案，能够有效提升运营效率和能源效率，减少碳排放。”古月介绍，“进博会为我们提供了展示平台、交流平台。通过不断展示新产品、新服务、新应用，我们努力让未来生活更加绿色。”


　　《 人民日报 》（ 2022年11月06日 05 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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