本报记者 葛孟超 王影迪 杨彦帆

2019年投资3.8亿元在江苏省常熟市成立卡赫中国总部；2020年与高达科技、苏锡通科技产业园区共同签署战略投资合作协议，打造研发生产制造基地；2022年再度投资1亿元，在苏州打造占地1.3万平方米的全球研发中心，进一步扎根中国……在本届进博会的展商变投资商专区，德国清洁品牌卡赫的展台清晰地记录着企业持续投资中国的历程。

“进博会为卡赫开启了进入中国大市场的机遇之门，进博会带来的巨大红利和溢出效应，是促使卡赫连续5届参展、且参展规模逐年扩大的重要原因。”卡赫相关负责人唐晓东表示，下一步，卡赫将在中国组建一支具备丰富电池研发经验的创新团队，与集团总部紧密协作，为全球消费市场提供更专业、更具竞争力的电池解决方案。

本届进博会新设的展商变投资商专区，展览面积达6000多平方米，30多家展商参展，其中许多是世界知名企业。进博会展览部展商变投资商专区相关负责人顾雯倩介绍，专区分为美好生活板块、工业制造板块、健康医疗板块，全方位展现“展品变商品，商品变爆款；参展商变投资商，投资商变合伙人；创新科技变创新市场，创新市场变创新制度”的溢出效应，回顾展商与进博会5年来的共同成长和进步。

越来越多的进博会参展商加速变身投资商，在中国这片投资热土上生根发芽。除了主展台“资彩馆”在进博会上精彩亮相，日本美妆企业资生堂今年还在“展商变投资商”专区设立了“资创馆”展台，全面展示企业立足中国40余年的投资与创新成果。

“进博会无疑是我们核心战略、全球重要创新成果的最佳展示平台，为企业创造了广阔的交流空间和强大的溢出效应。在集团一系列中长期发展目标中，中国市场将发挥越来越重要的作用，引领集团创新和增长。”资生堂相关负责人藤原宪太郎说，企业希望能够持续在进博会的开放平台展示前沿技术、全新产品、全新品牌。

加码投资，外资企业与中国市场同频共振。2019年至2021年对天津工厂完成超过5亿元人民币的投资，引进3条预填充注射笔生产线；去年在华增资1.5亿美元，继续提升产能，打造数字化工厂……从参加首届进博会至今，诺和诺德已在中国完成多笔投资，深化全产业链布局。

“作为进博会的老朋友，诺和诺德是进博会溢出效应的受益者。我们的创新药从进博会展品变成商品，我们也从展商变身投资商。”诺和诺德全球高级副总裁周霞萍说，诺和诺德累计有18款创新药、10款注射装置在进博会上展示。通过进博会这一重要平台，企业希望扩大朋友圈，与各方携手战胜糖尿病和其他慢性疾病，更好服务患者。“企业深耕中国市场、投资中国的决心不会改变。”

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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