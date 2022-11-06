本报记者 罗珊珊 葛孟超 祁嘉润 杨彦帆

习近平主席在第五届进博会开幕式上的致辞中指出：“5年前，我宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。”

党的二十大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

电子沙盘再现海南自由贸易港建设全景、在模拟驾驶舱体验雅万高铁、借助裸眼3D技术“飞跃”西部陆海新通道平陆运河……11月5日，第五届进博会“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区揭开面纱，一幅新时代中国勇立开放潮头、推动建设开放型世界经济的时代画卷跃然眼前。

行走进博会，徜徉各展馆，真切感受到开放春风暖意融融，共赢和音激越澎湃。在高水平对外开放中，中国发展了自己，造福了世界。

坚定不移，开放大门越开越大

“欢迎来到展商变投资商专区欧姆龙集团展位，我将带您一探这位全球自动化领域的数字化转型专家，如何积极利用进博会带来的市场机遇，推动在华业务屡创硕果……”

走进“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，欧姆龙集团一款款新颖的自动化产品和技术吸引了不少参观者的目光。

不只是欧姆龙，一个个企业展台讲述进博故事，光影斑驳的时光隧道记录服务贸易发展十年历程，生动影像立体呈现新时代中国对外开放图景……总面积近3万平方米的“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，分为成就专区、省区市专区和展商变投资商专区等3个部分。

在展商变投资商专区，中国国际进口博览局副局长孙成海指着外企在华投资最佳实践案例说：“这些生动的故事，表达了让世界分享中国发展红利的坚定决心，也展现了外企对推动中国产业转型升级、促进中国经济社会发展的积极作用。”

新时代十年，中国坚定不移全面扩大开放，主动扩大进口、放宽市场准入、优化营商环境，对外开放的广度和深度全面拓展，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。我国外商投资规模不断扩大，持续成为吸引全球投资的热土。

连续5年参展，宝马集团带来最新纯电动产品亮相进博会。今年前9个月，宝马纯电动车型在中国销量同比增长65%，保持强劲势头。“进博会展现了中国推进高水平对外开放的姿态。”宝马集团董事长齐普策表示，中国拥有全面的工业体系、供应链和人才储备，在很多方面都是全球的驱动力，比如处于宝马集团战略核心的数字化、电动化和可持续。中国仍将是宝马集团最具战略意义的市场之一。

一根吸管就能轻松打开的泰国妙开香水椰、“小黄人”限定版菲律宾牛油果、软籽石榴杯鲜果切……从首届进博会的24款展品增长到本届进博会上的84款展品，水果种植、销售集团都乐再度如约而至，带来诸多全新展品。“我们已经提前签约第六届进博会。”都乐市场总监王娜说，得益于中国持续深化通关便利化改革、冷链物流技术进步等一系列扩大开放举措，水果贸易越来越便利。如今，最短仅需7天，都乐在菲律宾种植的超甜蕉、金菠萝就可以从农场顺利送达中国消费者的餐桌。

年年相约进博会，老朋友们也有新花样。多次参展的武田制药采取双展台亮相，在医疗器械及医药保健展区800平方米主展台外，还参与了展商变投资商专区。“为了进一步深耕中国市场，今年6月，武田研发亚太总部已落户上海浦东。”武田制药全球高级副总裁单国洪说。

“得益于不断优化的营商环境，中国正成为加速创新的‘试验场’。”勃林格殷格翰全球高级副总裁高齐飞说，本届进博会上，勃林格殷格翰带来多款全球首展、亚洲首秀的新品。

机遇共享，发展自己造福世界

“看好中国机遇”“深耕中国”“与中国市场共成长”……新时代十年，中国坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

在“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区省区市专区，通过对自贸试验区、国家级经开区、跨境电商综试区、进口贸易促进创新示范区和加工贸易产业园等“四区一园”的集中展示，展现10年来各地推进开放重大成果，宣传各地开放平台、优势产业、引资项目和招商政策环境等。

“进博会已成为跨国企业走进中国市场的重要平台。2020年第一次参加进博会后，总部位于美国的泰森食品在中国市场的年销售额保持两位数增长，进口原料数量翻了一倍，中国市场已成为泰森食品最为关注并持续增长的海外市场之一，我们将继续扩大在华投资，致力于用健康优质的产品，丰富中国消费者的餐桌。”泰森食品公司公共关系负责人周权说。

“中国跨境电商体系的不断发展完善，为我们更好分享中国机遇打开了新路径，我们将持续引进全球优选品牌，不断满足中国消费者日益增长的健康需求。”赛诺菲消费者健康药业电商负责人郑钊说，本届进博会上，赛诺菲消费者健康药业展出了5款通过跨境电商渠道进入中国市场的产品。

从2018年的36平方米到今年的180平方米，特种玻璃制造商肖特的进博会展位面积不断递增，一同增长的，还有对中国对外开放的信心。肖特集团相关负责人陈巍说，借助进博会，肖特深度参与到中国超薄玻璃产业链当中，既助力了中国制造转型升级，也为肖特开拓了发展新空间，目前中国已成为肖特增长最快的市场。

互利共赢，携手开创美好未来

推动高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）取得新成效，中国—柬埔寨自贸协定、中国—新西兰自贸协定升级议定书正式生效，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）……新时代十年，中国深度参与全球产业分工和合作，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，不断深化多双边区域合作，陆海内外联动、东西双向互济全面开放新格局加快形成。

RCEP成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。进博会上，老友新朋齐聚一堂，既有发达国家，也有发展中国家和一些最不发达国家，“朋友圈”越来越大。

普华永道连续5年参展。“进博会是新时代中国不断推动建设开放型世界经济的生动缩影，是全球企业交流互鉴、共同发展的重要窗口。”普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示，将充分利用进博会这个国际性大舞台，与各国企业一道，共谋新发展、共创新价值。

海上风电大风机、电解水制氢的电解槽装置、比传统炼钢减少70%以上碳排放的新型炼钢技术……从能源、建筑到交通、工业，蒂森克虏伯带来了各业务板块的绿色发展解决方案。“开展仅一天，已有多家企业表达了合作意向。”蒂森克虏伯大中华区首席执行官高岩说，我们期待在进博会上能与更多潜在合作伙伴携手同行，共同为全球绿色低碳发展贡献一份力量。

新时代新征程。中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变。面向未来，中国愿同各国一道，践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，共同克服全球经济发展面临的困难和挑战，让开放为全球发展带来新的光明前程！

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经