本报记者 王 珂 王 迪 齐志明 田 泓

11月5日，“RCEP与更高水平开放”高层论坛举办。与会嘉宾重点围绕《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和区域经济一体化、更高水平开放等重要议题，为构建开放型世界经济，以及推动疫后世界经济复苏和增长建言献策。

柬埔寨副首相兼财经大臣安蓬莫尼拉说，RCEP为促进地区经贸合作提供了一个全面的框架，有利于全球和地区供应链产业链的整合，必将惠及各个行业，为实现共同发展与共同繁荣的地区愿景作出重要贡献，也为全球共同发展和繁荣作出贡献。

“应对当前人类共同面临的挑战，需要更加紧密的国际合作，我相信RCEP必将发挥重要作用。”东盟秘书长林玉辉说，RCEP不仅有利于解决短期和长期供应链遇到的瓶颈，还将提高区域凝聚力，推进区域经济一体化向前发展。

“RCEP为本地区提供了一条发展之路，将给地区企业和人民带来巨大价值。”新西兰贸易与出口增长部国务部长菲尔·特怀福德说：“希望RCEP这一高质量的区域协定，创造更多发展机遇。”

联合国贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘认为，在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。期待同中方开展更多合作，进一步维护和发展多边主义与自由贸易体制，推进全球可持续发展。

对外经贸大学副校长洪俊杰说，RCEP的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

论坛举办期间，商务部国际贸易经济合作研究院发布的研究报告显示，RCEP生效实施之后，一方面区域整体对世界的贸易得以快速增长，另一方面，中国与RCEP经贸合作成效也逐步显现，为稳外贸稳外资和企业拓展国际市场发挥了重要作用。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，未来中国将立足新发展阶段，坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，推进高水平对外开放，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席蔡丽新说，高质量实施RCEP，广西充分发挥与东盟地区贸易产业合作密切的优势，高起点推动RCEP经贸合作，深挖与东盟贸易潜力。同时，充分发挥面向东盟国家的陆海通道优势，高质量实施服务中国东盟产业链供应链的畅通。

辽宁省副省长高涛说，辽宁积极服务和融入新发展格局，大力推进RCEP落地见效，制度型开放红利持续释放。

青岛市委常委、胶州市委书记张新竹说，下一步，青岛将以更深层次改革激发新活力，以更高水平开放增创新优势，努力为RCEP经贸合作、推进高水平对外开放贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 02 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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