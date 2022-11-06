人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

高质量实施RCEP  推动更高水平开放

本报记者  王  珂  王  迪  齐志明  田  泓
2022年11月06日08:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　11月5日，“RCEP与更高水平开放”高层论坛举办。与会嘉宾重点围绕《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和区域经济一体化、更高水平开放等重要议题，为构建开放型世界经济，以及推动疫后世界经济复苏和增长建言献策。

　　柬埔寨副首相兼财经大臣安蓬莫尼拉说，RCEP为促进地区经贸合作提供了一个全面的框架，有利于全球和地区供应链产业链的整合，必将惠及各个行业，为实现共同发展与共同繁荣的地区愿景作出重要贡献，也为全球共同发展和繁荣作出贡献。

　　“应对当前人类共同面临的挑战，需要更加紧密的国际合作，我相信RCEP必将发挥重要作用。”东盟秘书长林玉辉说，RCEP不仅有利于解决短期和长期供应链遇到的瓶颈，还将提高区域凝聚力，推进区域经济一体化向前发展。

　　“RCEP为本地区提供了一条发展之路，将给地区企业和人民带来巨大价值。”新西兰贸易与出口增长部国务部长菲尔·特怀福德说：“希望RCEP这一高质量的区域协定，创造更多发展机遇。”

　　联合国贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘认为，在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。期待同中方开展更多合作，进一步维护和发展多边主义与自由贸易体制，推进全球可持续发展。

　　对外经贸大学副校长洪俊杰说，RCEP的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

　　论坛举办期间，商务部国际贸易经济合作研究院发布的研究报告显示，RCEP生效实施之后，一方面区域整体对世界的贸易得以快速增长，另一方面，中国与RCEP经贸合作成效也逐步显现，为稳外贸稳外资和企业拓展国际市场发挥了重要作用。

　　商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，未来中国将立足新发展阶段，坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，推进高水平对外开放，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。

　　广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席蔡丽新说，高质量实施RCEP，广西充分发挥与东盟地区贸易产业合作密切的优势，高起点推动RCEP经贸合作，深挖与东盟贸易潜力。同时，充分发挥面向东盟国家的陆海通道优势，高质量实施服务中国东盟产业链供应链的畅通。

　　辽宁省副省长高涛说，辽宁积极服务和融入新发展格局，大力推进RCEP落地见效，制度型开放红利持续释放。

　　青岛市委常委、胶州市委书记张新竹说，下一步，青岛将以更深层次改革激发新活力，以更高水平开放增创新优势，努力为RCEP经贸合作、推进高水平对外开放贡献力量。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月06日 02 版）
(责编：王仁宏、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
微软康容：推动技术与生态创新发展 助力中国数字化转型
　　东海之滨，黄浦江畔，“四叶草”内，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）如约而至。 进博会期间，微软公司副总裁康容在做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时表示，今年是微软在中国30周年，也是微软连续第五年参加进博会。…
2022北京航天城半程马拉松赛成功举办
　　2022北京航天城半程马拉松赛成功举办，武大靖等奥运冠军领跑。“奔向太空 勇毅前行”赛事摄影组摄 深秋的京郊天气微凉，航天城内喜气洋洋。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部