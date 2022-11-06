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面向数字化智能化职业场景，到2025年——

累计培养不少于20万名现场工程师

2022年11月06日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月5日电  （记者吴丹）记者4日从教育部获悉：教育部等五部门日前联合印发通知，启动实施“职业教育现场工程师专项培养计划”。预计到2025年，累计培养不少于20万名现场工程师，累计不少于500所职业院校、1000家企业参加项目实施。

　　教育部相关负责人介绍，专项培养计划主要面向先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的数字化、智能化职业场景，面向人才紧缺技术岗位，通过汇总发布生产企业岗位需求，对接匹配职业教育优质资源，以中国特色学徒制为主要培养形式，多方合作培养一大批具备工匠精神，精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师，建设一批现场工程师学院。

　　计划提出校企联合实施学徒培养。项目企业设立现场工程师学徒岗位，校企共同制定和实施人才培养方案、构建专业课程体系、开发建设核心课程、开发建设高水平教材以及配套的数字化资源，基于真实生产任务灵活组织教学，工学交替强化实践能力培养。同时，将推进招生考试评价改革、打造双师结构教学团队等。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月06日 04 版）
(责编：王仁宏、杨迪)
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