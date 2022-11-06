本报记者 谢卫群 季觉苏

图①：11月5日，位于进博会食品及农产品展区的葡萄酒企业展台。

本报记者 谢卫群摄

图②：11月5日，进博会食品及农产品展区，工作人员（右）在烹制意大利面。

新华社记者 刘 颖摄

图③：11月5日，进博会技术装备展区，观众在体验虚拟现实互动游戏。

本报记者 张武军摄

图④：11月5日，在进博会技术装备展区展示的汽车车身组装模拟生产线。

本报记者 祁嘉润摄

图⑤：11月4日，国家会展中心（上海）南广场，大型花坛内鲜花盛开。

翁奇羽摄（人民视觉）

各国美食、手表、珠宝、汽车、医疗器械、大型装备、人工智能……11月5日，第五届中国国际进口博览会开门迎客。今年，全球企业积极踊跃参展，六大展区精品荟萃、亮点纷呈。记者走进展馆，被诸多产品、场景吸引。

聚焦美好生活，时尚潮流汇聚

走进清新明亮的食品与农产品展区，各国美食让人目不暇接。空气中，烤肉的浓香、烘焙的清香以及美酒的醇香杂糅，让人沉醉。

麦德龙展台打造的欧洲集市，集纳了欧洲各国特色产品。调酒师陆海天将茅台镇的坤沙白酒倒入茶叶水，将橙子和山楂调制出甜浆，再倒入墨尔堡白葡萄酒，摇调均匀，一款中西结合的鸡尾酒就调好了。“鸡尾酒多是洋酒，我尝试用中国人喜欢的白酒、茶叶、山楂与西方人喜欢的葡萄酒、橙子相融，就像进博会一样，中西合璧。”近年来，产自澳大利亚的墨尔堡葡萄酒进入中国大市场，销量喜人。

来到一座“法式”体验感极强的老式站台，歌剧音乐环绕，一辆标注“波尔多—上海”的“卡斯特快车”停靠其间。卡斯特酒的展台别出心裁，站台内身穿欧洲复古服饰的扮演者不间断进行互动表演，打造沉浸式体验。领了车票上车，车厢内是欧洲19世纪风格的沙发、窗帘、油画，更有数件古董，仿佛一间“移动博物馆”。工作人员彭姝颖介绍，卡斯特打造这列快车，要向消费者展现法国红酒文化，和消费者形成互动体验感。进博会后，“卡斯特快车”将到多个城市展出，把新鲜体验带给更多消费者。

有品牌在扩市场，有企业在扩平台——亚马逊展台鲜亮夺目。本届进博会，亚马逊宣布其海外购首个前置保税仓将落户宁波。亚马逊海外购相关负责人李岩川说：“我们将继续全方位呈现为满足中国消费者多样化、个性化的跨境网购需求带来的创新服务，与进博会同频共振。”

时尚潮流馆琳琅满目，世界知名品牌同台亮相。宝格丽、迪奥、芬迪、纪梵希、娇兰、路易威登、酩悦轩尼诗、泰格豪雅悉数登场，此外，DFS免税店和蒂芙尼则首度在进博会亮相，众多高档品牌拿出高端产品，吸引着参观者的目光。

蕴含领先科技，抢眼产品不少

高技术产品，依然是进博会的主角。

本届进博会上，全球十五大药品企业首次齐聚，全球十大医疗器械企业集体亮相参展，一系列蕴含全球领先科技的顶尖技术和产品纷至沓来。

罗氏制药带来针对乳腺癌、视力丧失等疾病的创新药物，有些有望在欧洲、美国上市前来中国首发。蔡司宫颈细胞学辅助诊断系统在中国首次亮相。西门子医疗与复旦大学附属中山医院葛均波院士联合打造5G移动急危重症介入救治单元，这是业内首款车载移动介入手术室，搭载了一台性能全面的小型机器人血管造影系统，可应用于不同场景下的紧急救援。

医疗器械制造商美时医疗的多款产品亮相。其开发的超高场生物医学磁共振设备3年前在进博会亮相，目前已销售到华西医院等多家国内医院。

汽车展区依然抢眼，奔驰、宝马、福特、路虎等各品牌扩大了展区，每家都拿出最新车型与技术。

摩比斯展台，氢燃料移动出行概念车引人注目。一辆长3.2米、宽1.6米的小型货车正在一块五六平方米的空间内灵活挪动，除了前后行驶，还能平行移动，可以顺利通过狭小空间。原来，车辆搭载了能够180度灵活旋转的车轮，同时氢燃料电池动力模组的续航里程能够达到200公里。虽然造型迷你，但载货空间达600升。“这辆车适合小家庭开，去超市购物，去郊野露营，轻便又环保。”摩比斯汽车研究所技术战略部工作人员武星说。

以制造打印机见长的爱普生，将一个沉浸式足球场搬到了现场。在一方密闭空间内，爱普生运用原创3色液晶显示激光投影技术，结合视觉捕捉软件，体验者可以立即置身绿茵场，耳边还有观众的呐喊声，一名虚拟的守门员正在球网前蓄势待发，体验者将足球射向“球门”，守门员可以立时作出反应……

在ABB展台，一台小型“手臂”正在展示精准焊接的“手艺”。“这台机器安装了6个传感器，工作时周围不需要安装围栏。”ABB现场工程师葛大伟抬起手，轻轻一碰机器，这台“手臂”便自动避让，调整路线，重新开启焊接工作。这台机器造型小巧，“可以轻松移到工厂任一位置，应用场景很丰富，这次有不少客户下了订单。”

激发无限可能，“专精特新”涌现

提供创新服务，赋能千万中小企业，激活供应链，也是进博会重要的展示内容。

安永带来多个首展项目，比如数字化风险洞察系统等多个细分行业的解决方案，可助力更多企业走向世界。

进博会是一个开放大舞台，不仅有来自世界500强和行业领先的企业，也有“专精特新”隐形冠军，还有许多初创企业。

在光明母港（上海）种业科技有限公司的展台，一座“城市农场”很是惹眼。“秉持新场景、新模式、新农人的理念，我们将蔬菜生产搬上楼，蔬菜也可以像货架一样，一层层叠起来。”光明母港工作人员袁伟说，“原来，农民在地里干农活，未来可以像在城里上班一样生产蔬菜。”

本届进博会还设有创新孵化专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业在此集中展示。德国、丹麦、新西兰等国组织众多“专精特新”中小企业参展。

前沿科技助力生活低碳环保。陶氏化学为汽车行业带来一款新材料，舒适透气，可回收、可清洗，减少产品碳足迹；3M制作了一款再生环保材料，生产过程主要使用太阳能，从原料和能源两个层面减少碳排放。

进博会，已经成为全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 05 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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