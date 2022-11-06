本报记者 谢卫群

挺拔的身姿，银灰色的外套，面罩掩盖着表情……在进博会特斯拉展台，人形机器人亮相，引来不少观众。

与特斯拉家族的汽车相比，人形机器人占的空间很小。但是，“他”可以服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪等，或在工厂中替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作。在旁边的演示视频中，人形机器人可以提起半吨重的钢琴，可以拿起小物体，还可以利用动作捕捉学习人类的动作……

工作人员介绍，特斯拉将对汽车的训练应用到机器人的身上。而在“感官”上，在经过自动驾驶能力系统的实际应用验证后，计算机视觉已可直接应用于机器人。人形机器人的全身有28个结构执行器，所以能够行走自如，手部拥有6个执行器和11个自由度，能够拿起很小的物体。

从概念到成品，特斯拉人形机器人用了半年时间。今年10月1日，该人形机器人第一次亮相，在无人操作的情况下能够自主行走。短短1个多月后，“他”又站上了进博会展台。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 05 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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