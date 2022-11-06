新华社上海11月5日电（记者严赋憬、许晓青）第五届虹桥国际经济论坛5日发布《世界开放报告2022》。报告显示，中国坚持高水平对外开放取得进展，开放指数从2012年的0.7107提升至2020年的0.7507，提高了5.6%，排名从第47位提升至第39位，成为推动经济全球化的重要力量。

报告由中国社会科学院世界经济与政治研究所和虹桥国际经济论坛研究中心共同撰写，通过相关指标体系量化了经济、社会、文化等相关开放要素，遵循了科学性、代表性和可持续性原则。

报告指出，当前世界开放正经历变局，发达经济体在缩小开放，发展中经济体在扩大开放，基于新发展机制的开放不断扩大。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕介绍，2020年世界开放指数为0.7491，比2008年下降了4.1%，世界开放在中期内的下滑值得警惕。此外，从2008年到2020年，金砖国家开放指数增长6.3%，“一带一路”经济体开放指数增长5%。

“克服全球性挑战需要真正的全球合作，中国始终坚定不移地对外开放，为完善全球治理贡献中国智慧、中国方案。”虹桥国际经济论坛研究中心理事长顾学明说。

(责编：王仁宏、杨迪)

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