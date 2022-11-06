新华社合肥11月5日电（记者胡锐）在安徽省合肥市西郊的董铺水库中，有一座岛名为科学岛，小岛三面临水，树木葱郁，中国科学院合肥物质科学研究院就坐落于此。

合肥市科技成果转化专班二组组长黄叙新时不时就会来岛上走走，他来此不为欣赏风景，只为拜访科技工作者，挖掘有转化潜力的科技成果。

“我的工作就是激活沉睡的科技成果，让它们走出实验室，面向生产生活。”黄叙新说，这些年，他走遍了科学岛上各个研究所，与很多科技工作者都成了朋友。

按照今年颁布的《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》，黄叙新的工作有个时髦的名字——技术经理人，专指那些在科技成果转化过程中，从事成果挖掘、培育并提供金融、知识产权等相关服务的专业技术人员。

为常态化对接省内外重点高校院所，推动科技成果加速从“实验场”走向“应用场”，合肥市组建了4个科技成果转化专班，像黄叙新这样的技术经理人还有50余位。

虽然技术经理人是个新职业，但黄叙新从事科技成果转化工作已有多年。2014年，中科院合肥技术创新工程院成立，这是合肥市人民政府与中科院合肥物质科学研究院共建的新型研发机构，主要负责推进科技成果的转化、落地。黄叙新因拥有高校和企业工作经验，成了该院副院长。

黄叙新说，近年来，在生物医药、量子信息、人工智能、新材料、新能源汽车等领域，合肥市涌现出众多科技创新成果，他挖掘、服务的科技企业数量也在不断增多，质量变优，层次也更高。

彭姣博士毕业于中科大，在科学岛从事科研多年，今年动了创业的念头。她组建了一个博士团队，致力于研发等离子体清洗设备，但对于如何创业，却是一头雾水。

“之前我们都是埋头搞科研，对创业知之甚少，这也是大部分科研工作者面临的共同难题。”彭姣说，她只好求助同样在搞成果转化的同事，同事提供了黄叙新的电话。

今年6月，彭姣和黄叙新建立了联系，“他们提供了成果转化方面全链条服务。”彭姣说，市场分析、团队优化、股权架构、公司注册等千头万绪的难题，黄叙新都给予了她细致的辅导。此外，在专班二组成员的帮助下，她还申请了合肥市种子基金200万元，为企业发展注入了源头活水。

“如今我们正逐步适应创业节奏，企业也走上了正轨。”彭姣说。

“科技成果能顺利转化，我们的工作能正常开展，很大程度上归功于当前鼓励创新创业的环境。”黄叙新说，这些年来，从中央到地方，出台了一系列促进科技成果转化的政策法规，资金、人才等支撑体系也不断完善。

“良好的创业环境和专班成员们细致专业的服务，坚定了我们干事创业的信心。”安徽数字乡村科技有限公司总经理黄海漩说。

黄海漩和他的团队来自武汉大学，专业提供地理遥感信息和人工智能服务。今年10月，在黄叙新的指导下，公司正式确定名称并注册。此外，在专班小组成员的帮助下，他还在合肥市蜀山区科里科气科创驿站申请了600平方米的办公场所，并享受了租金减免。

合肥市委科创委办公室（市科技局）有关负责人表示，今年1月到10月，合肥市4个科技成果转化专班已摸排可转化科技成果658项，推动成立企业179家。

“看到这些科技‘种子’生根发芽、茁壮成长，逐渐发挥经济和社会效益，我们作为技术经理人，也很有获得感。”黄叙新说，提高科技成果转化和产业化水平，对于推动高质量发展具有重要意义。

(责编：王仁宏、杨迪)

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