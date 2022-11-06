“数字”催生机遇，“开放”共创未来。11月5日，在第五届虹桥国际经济论坛“数字经济开放与治理”和“数字贸易的创新发展：机遇与挑战”两个分论坛上，与会各界嘉宾就如何拥抱数字经济、促进数字贸易进行深入交流，探讨数字经济如何进一步赋能经济发展。

“近年来，数字经济作为全新的、重要的经济形态，正在成为重组全球要素资源、重塑世界经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”商务部部长助理李飞表示，这十年来，中国数字经济快速发展，从2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元，占中国国内生产总值的比重从20.9%提升至39.8%，展现出强大的发展活力。

从全球范围来看，数字经济也正发挥着越来越重要的作用。国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克－汉密尔顿表示，近年来，数字互联互通对全球经济发展目标的影响日益增加，对就业以及促进经济高速发展也有重要贡献。数据显示，2020年全球GDP的三分之一是通过线上进行贸易的。据世贸组织预测，由于数字技术的发展，全球贸易将会在这十年内每年增长2%。

“当世界进入数字文明时代后，大国间的数字竞争也趋于激烈，但这种竞争并非简单看统计数字，而是看价值层面，数字经济能否为一个社会的大多数带来福利。”香港中文大学（深圳）教授、前海国际事务研究院院长郑永年认为，数字文明的良性发展需要“消费、产业、基础设施、政府社会治理服务以及社会政治参与和个人权益维护”这五方面的引导与配合，而这恰恰正是我国的体制优势所在。

此外，在数字经济的大背景下，数字贸易也将扮演更加重要的角色。中国社会科学院副院长、学部委员高培勇表示，全球贸易的本质是国家间的分工和交换，数字贸易打破了贸易的时空属性，为传统货物贸易和服务贸易的发展提供新动能。未来数字技术创新不仅会进一步扩大数字贸易的边界，而且将促进数字贸易不断向高附加值方向发展，进而推动经济的高质量发展。

抱有相同看法的还有阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇，他表示，数字贸易正在发挥全球贸易的稳定器和引擎作用，也为中国中小企业走向全球市场提供了巨大机会。“全球数字贸易平台快速发展，同时对数字贸易基础设施建设提出了更高要求，为中小企业能够持续参与、真正获得市场机会提供驱动力。”张勇说。

日前，全球服务贸易联盟和德勤联合发布的《2022全球服务贸易创新趋势报告》显示，90%以上的服务贸易企业正在开展数字化转型。对此，全球服务贸易联盟理事长姜增伟表示，当前全球数字贸易发展不断加快，需要各方以全球视角和创意思维统筹数字贸易发展和安全，共同建立全球数字贸易治理体系，激发数字企业创新活力，完善数字基础设施建设，开辟全球贸易数字发展新路径。

“自人类第一次工业革命以来，每一次工业革命都会出现一种新的经济形态，也会出现一个经济大国。现在全球的主要大国都把数字经济作为未来战略竞争的一个制高点，其中我国的数字经济规模稳居全球第二。”著名经济学家马光远表示，全球经济生态发展的过程从来不是一帆风顺的，但全球化仍然是主流，在数字经济时代，中国一定要把全球最好的数字经济发展生态继续完善，吸引全球的资本、全球的技术、全球的科技人员到中国来，分享中国数字经济发展的红利。（记者 訾谦）

(责编：王仁宏、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经