本届进博会汇聚了超过280家世界500强和行业龙头企业参展，各大跨国企业积极将第五届虹桥国际经济论坛作为交流互鉴的平台。

11月5日，在由中国商务部、国务院国资委与联合国全球契约组织共同主办的第五届虹桥国际经济论坛“践行全球发展倡议 建设世界一流企业”分论坛上，十余位中外知名企业负责人、国际组织代表、专家学者等高度评价全球发展倡议这一中国智慧，一致认为只有通过落实“行动导向，创新驱动，人与自然和谐共生”的跨国跨行业合作，汇聚全球企业力量，才能真正破解当下的发展难题，助力联合国可持续发展目标的实现。

“2030年可持续发展议程的实现正面临着巨大阻碍，我们正经历着前所未有的全球危机。气候变化、新冠肺炎疫情以及在世界各地频发的暴力冲突，正在不断侵蚀着过去十年的可持续发展成就。”联合国助理秘书长、联合国全球契约组织总干事桑达·奥佳博表示，有效的公私伙伴关系才能创造人类社会当前迫切需要的变革。为了重振可持续发展目标在全球范围的行动，我们需要全球发展倡议这样的大规模合作。

奥佳博说：“没有中国和中国企业的参与，可持续发展目标就无法实现。联合国全球契约组织将致力于通过中国提出的全球发展倡议，支持全球企业的可持续发展旅程。”随后，联合国全球契约组织在论坛上正式启动“全球发展倡议助力可持续发展目标”全球企业合作减塑降碳、支持构建海洋命运共同体和气候行动试点项目，倡导企业通过跨行业伙伴关系，以务实合作支持全球发展倡议，推进海洋生态环境保护，构建海洋生命共同体。

“我们深知，独木难成舟，全球低碳经济转型路径复杂，为实现全球气候目标，我们必须通力合作，驱动创新。”力拓集团首席执行官雅各布·斯陶斯赫尔姆（中文名石道成）表示，中国提出的全球发展倡议为国际社会提供了全新而有力的思想支撑。全球发展倡议是中国作出的重要贡献，这一倡议促进全球公共及私营部门合作，以更加强劲、绿色、健康的发展，应对最紧迫的全球性挑战。力拓集团会与中国客户和合作伙伴展开密切合作，驱动创新，推动全价值链减排，这些合作与伙伴关系对共同应对气候变化挑战，推动全球经济减碳进程以及提供全球发展所需资源而言至关重要。

曾参加过2018年首届进博会的百事公司执行副总裁兼首席集团事务官、百事基金会董事长罗伯特·阿泽维多对进博会怀有非常美好的回忆。阿泽维多称，我们现在正面临着迄今为止最具挑战性的时刻，波动性、不确定性、复杂性和模糊性正在上升，疫情迫使我们追求一种新的可持续发展模式，一种建立在一个更具包容性和复原力的社会基础上的模式。尽管面临诸多挑战，近年来中国在可持续发展方面取得了显著进展，中国推进绿色未来的愿景是值得称赞的，包括到2030年实现碳达峰和到2060年实现碳中和的目标。中国政府已经在与关键的行业部门开展合作，采取重要措施来落实这一愿景。

“今年早些时候，我们在中国推出了第一款无瓶标的百事可乐，新的设计去掉了瓶子上的塑料标签和瓶盖上的墨水印刷物，这有助于减少能源使用和碳排放。”阿泽维多介绍，百事公司正在与中国商务部、国资委以及其他合作伙伴密切合作，将推进可持续发展作为优先事项。“我们渴望在40多年来取得的共同成就的基础上继续努力。”

“长期以来，中国国务院国资委以及所监管的中央企业，秉持共同利益观，可持续发展观，在走出去的过程中寻求合作共赢，努力促进全球持续健康发展。”国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，发展是人类永恒的追求，推进全球发展是所有国家、机构和公民的共同事业。各国企业特别是跨国企业是全球发展事业至关重要的参与者、推动者，世界一流企业也普遍将推进全球发展作为价值取向和使命担当。

正如英国驻华贸易使节吴侨文在论坛上所说的，“世界一流”这个词一方面象征着竞争，企业需要有强大的竞争力才能成为“一流”，但同时另一方面也意味着协作。世界各国应在社会、环境等领域进行合作，共同成为“世界一流”。（记者 杨逸夫）

(责编：王仁宏、杨迪)

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