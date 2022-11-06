11月5日，交通银行“交银科创 通达天下”支持科技创新发展专场发布活动在位于上海国家会展中心北厅的创新孵化专区成功举办。作为第五届中国国际进口博览会核心支持企业，交行此次不但冠名了进博会创新孵化专区，还在专场发布活动上推出科技金融创新体系，这也是交行服务进博、支持科创的又一有力举措。

交通银行董事长任德奇出席活动并致辞。任德奇表示，作为一家总部位于上海的国有大行，近年来交通银行重点围绕提升原创力、打造新动能、聚焦核心区等部署要求，强化服务科技创新的策源功能，在推动金融、科技、产业良性循环互动方面，积极探索创新，初步形成了体系化、有实效的金融产品服务模式。此次交行发布科技金融创新体系，目的就是要助力推进国家科技创新发展，支持科技企业做强做大。下一步，交通银行将聚焦牢记使命、把握重点、探求规律、打造示范等四个方面，坚决扛起国有大行职责使命，坚定服务国家创新驱动发展战略，不断丰富金融产品，优化业务流程，推动科技金融服务质效不断迈上新台阶。

活动中，交通银行发布科技金融创新体系，通过持续深化科技金融展业模式，从专有的政策、专属的产品、专业的队伍、专门的考核、专设的流程、专控的风险，发挥科技金融专班的专业能力，从更深更广层次探索优化科技金融服务举措，同时加强母行与子公司及市场专业投资机构的合作，为专精特新、战略新兴等重点产业行业赋能。

为支持长三角一体化发展战略，会上交通银行、国泰君安等21家头部金融机构在长三角一体化示范区执委会的指导下成立了长三角一体化示范区金融同城化服务创新发展联盟，并启动长三角一体化示范区金融业联盟走进科技类上市公司青浦首站。后续各方将充分发挥银行、证券的要素互补优势，通过股债贷、境内外服务手段，提升示范区科创企业发展活力。

值得一提的是，为进一步服务国家战略，以金融租赁力量加快推动高端装备制造及新兴产业转型升级，交银金租成立科技租赁业务中心。据了解，该中心是交银金租今年增设的专门服务科技型企业的专班性质组织，将聚焦长三角科技型企业提供服务，并逐步向全国拓展。

活动现场，交通银行上海市分行与上海科学技术交流中心、上海张江集团就下阶段全方位合作进行签约，与行业头部园区、投资机构、行业协会、科创类企业及交银集团各相关子公司，共同发起“交银科创朋友圈”行动。通过搭建生态朋友圈，成员单位间可以搭建常态化对接机制，更充分发挥渠道资源优势，开展广泛合作。

交通银行方面表示，未来，该行将持续优化科创企业服务体系，打造全生命周期、全场景覆盖、全方位赋能的服务模式，以金融活水浇灌科创企业稳健发展，为助力科技强国战略贡献更大力量。

(责编：曹淼、李源)

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