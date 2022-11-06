人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

冬小麦和冬油菜播种约九成 秋冬种进展总体顺利

2022年11月06日15:09 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月6日电（记者于文静）立冬节气临近，广袤田野上，农民正抓紧进行秋冬种及田间管理，为下一季丰收夯实基础。农业农村部农情调度显示，全国冬小麦和冬油菜播种约九成，秋冬种进展总体顺利。

记者从农业农村部了解到，今年粮食生产稳定向好，全年粮食有望再获丰收。根据11月3日农情调度数据，全国冬小麦已播88.7%。冬油菜已播88.1%。同时，全国秋粮已收获12.16亿亩、完成93.1%，进度同比快0.3个百分点。

保障粮食安全，需要季季紧抓、每个环节共同努力。农业农村部有关司局负责人表示，当前要不误农时抓好秋冬农业生产，稳定冬小麦播种面积，扩大冬油菜生产，确保完成扩种任务。

(责编：王静、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
专家：标准体系建设是“双碳”工作的重要基础
　　人民网北京11月6日电 （记者孙博洋）近日，市场监管总局会同有关部门印发了《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（以下简称《方案》）。中国标准化研究院院长、党委副书记宿忠民就《方案》进行了解读。…
“双11”开局：促销规则“降级”、物流体验“升级” 理性消费活力十足
　　“剁手季，口碑爆款来袭”“心动不如行动”……近日，各大电商平台已经陆续拉开“双11”购物节的帷幕，带动众多消费者开启“买买买”模式。 作为观察我国经济活力的窗口之一，“双11”不仅是线上消费的节日，也体现出生产制造和物流供应等多方协同共赢。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部