小经看进博|这十年，开放中国魅力无限
2022年11月06日17:07 | 来源：人民网
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一个个企业展台讲述进博故事，光影斑驳的时光隧道记录服务贸易发展十年历程，生动影像立体呈现新时代中国对外开放图景……
在第五届进博会上，一个全新的展区引人注目：总面积近3万平方米的“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，分为成就专区、省区市专区和展商变投资商专区等3个部分。
在这里，我们真切感受到开放春风暖意融融，共赢和音激越澎湃。在高水平对外开放中，中国发展了自己，造福了世界。（记者 罗珊珊）
(责编：王仁宏、吕骞)
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