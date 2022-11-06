新华社北京11月6日电 商务部新闻发言人6日表示，中方对加方以国家安全为名，干扰阻断中加企业正常商业合作的行为表示坚决反对。敦促加方认真对待中方关切，停止将经贸问题政治化，为包括中国在内的各国投资者营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

有记者就加方近日发表声明要求三家中国企业撤出对加矿产企业投资提问，商务部新闻发言人作出上述回应。

这位发言人说，中加都是全球矿产供应链的重要环节。中国企业在加拿大矿产领域投资，是完全基于市场经济原则和企业发展需求的商业行为。加方泛化国家安全概念，人为设置障碍，违背市场规则，损害了中加有关企业的商业利益，削弱全球投资者对加投资环境的信心，不利于加产业发展及全球矿产供应链稳定。

(责编：赵光霞、杨光宇)

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