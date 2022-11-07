本报记者 邱海峰

2021年世界饥饿人口增至8.28亿人、2022/2023年度全球谷物产量预计下降1.7%……11月5日举行的第五届虹桥国际经济论坛农业分论坛上，一组数据透视了全球粮食安全形势。

如何携手应对风险挑战，共促全球粮食安全？来自第五届进博会上的“虹桥声音”向世界展现了中国担当，让各界增强了合作信心。

“面对全球粮农领域的传统问题和全新挑战，中国始终坚定做好自己的事，坚持扩大农业贸易和深化投资合作，以高水平经贸合作促进粮食安全和乡村振兴，与世界共享发展机遇。”中国农业农村部副部长马有祥在论坛上说。

今年以来，中国向有需要的发展中国家提供3万多吨紧急人道主义粮援；自2016年起连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助；截至目前，同140多个国家和地区开展农业合作，向广大发展中国家推广农业技术1000多项……中国在端牢自己饭碗的同时，以实际行动为维护世界粮食安全提供重要助力。

中国贡献有目共睹，与会各方积极响应。爱尔兰驻华大使安黛文赞赏中国在保障粮食安全方面作出的努力，她认为，“粮食安全问题影响了全球至少十分之一的人口，我们所有人都有义务共同努力，解决这一关键而复杂的问题。”

“进博会提供了一个很好的交流平台，有助于推动在国际层面达成共识，助力全球农业可持续发展。”阿根廷农牧渔业国务秘书胡安·何塞·巴希洛表示，阿根廷愿持续深化与中国的经贸合作，推动在多边主义框架下构建更加公正、合理、透明的国际经贸规则体系，维护广大发展中国家共同利益，促进全球粮食安全和乡村振兴。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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