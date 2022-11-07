本报记者

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式上发表致辞指出，开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。在第五届进博会场馆，一场场洽谈、一次次签约，开放春风扑面而来，进博会溢出效应持续扩大，发展动能激越澎湃。

增强发展动能

习近平主席指出：“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”

通用技术集团连续5次参加进博会，累计采购金额超过30亿美元。通用技术集团有效整合国际优秀企业产品服务供给与“一带一路”沿线国家市场需求，积极开展第三方市场合作，采购优秀外方企业的先进设备和技术，用于发展中国家的项目建设，扩大合作“朋友圈”，做强产业“生态圈”，与世界各国共享进博机遇，实现共同发展。本届进博会，通用技术集团聚焦增进民生福祉、提高人民生活品质，与国际一流医疗公司签署采购合作协议。

本届进博会，中国国投国际贸易有限公司与20家合作伙伴签订了10多亿美元的采购意向协议，采购商品结构更加优化。国投贸易还持续推进粮食进口来源、渠道和品种的多元化。“我们将聚焦关系国计民生的重要领域，依托国内超大规模市场优势，不断提升全球资源整合能力，全力保障产业链供应链畅通、安全、稳定。”国投贸易董事长吴世勇表示。

“感谢进博会，让我们抓住了新商机。”成都经开外贸基地运营有限公司董事长倪同和说。该公司通过中欧班列将我国制造的新能源汽车出口至德国、波兰、哈萨克斯坦等国家，今年公司的进出口总额已超过5亿元。

促进合作共赢

习近平主席指出：“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇”“中国将推动各国各方共享制度型开放机遇”“中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇”。

从展品到商品，从意向到签约，从展商变投资商，进博会不仅取得经贸合作丰硕成果，也吸引了大量外商来华投资，带动更多尖端技术、高端装备进入中国市场，共享发展机遇的同时助力产业升级。

“每次进博会都让我们打开国际视野，通过引进先进的零部件和加快实施创新驱动，高质量发展工程机械产业，使徐工产品赢得更多全球客户的信赖。”徐工集团徐州工程机械保税有限公司总监王将说，徐工连续5年在进博会积极寻找国际供应商伙伴，此前4届进博会累计采购意向签约金额为2.49亿美元。

连续5年参加进博会，复星医药感受到进博会溢出效应不断升温。“得益于进博会强大的溢出效应，复星医药持续推进创新成果落地，实现了从展品到商品的转变。”复星医药首席执行官文德镛说。

从首届进博会开始，光明食品集团就积极深入参与。本届进博会，光明食品集团引进首展企业，将光明海外产业与健康养老有机融合，并持续聚焦高蛋白产业发展、光明学生餐项目、光明城市厨房项目、光明母港种业创新项目等，让进博会成效落到实处。

对于全球企业来说，中国产业升级蕴含巨大机遇。在进博会技术装备展区能源低碳及环保技术专区，蒂森克虏伯携旗下多个业务板块亮相。“借助进博会平台，我们期望进一步加强与客户和伙伴的合作，携手推动行业绿色转型。”蒂森克虏伯集团高级副总裁高岩说，开展首日，蒂森克虏伯已与多家企业签署合作协议，在能源、工业、化工等领域展开更加全面、深入的交流与合作。

助力美好生活

党的二十大报告提出：“我们要拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界。”

植物基产品、休闲零食、泰国酱料……正大集团本届进博会安排了110余款产品与中国消费者见面。“我们已经连续5年参展。未来将继续把安全、优质、健康、丰富的食品带给中国市场，满足人们的消费需求。”正大集团农牧食品企业相关负责人薛增一说。

5年来，进博会上的参展企业带来一大批全球新科技、新产品，丰富了国内消费者的选择。

美妆护肤、食品饮料、箱包皮具……进博会上，各具特色的国家馆商品引人关注。“我们重点关注消费领域，希望能够发展更多合作伙伴，为消费者带来更多优质进口商品。”京东集团副总裁、京东零售全球购业务部负责人韩瑞说，公司连续第五年参加进博会，近三年来进口品牌商品的采购额超过5000亿元。

“进博会是海内外品牌与国内消费者邂逅联动的绝佳窗口。”小红书首席营销官王雅娟说。今年进博会上，小红书邀请6家参会品牌共话中国消费升级新趋势。

百胜相关负责人屈翠容表示，连续5年成为进博会餐饮保障服务商，百胜中国感受到中国大市场非凡的发展机遇。未来，百胜将发挥自身优势，持续创新多元消费场景的新模式，引领绿色低碳转型，更有力地支持中国经济高质量发展，积极助力中国“双碳”目标实现。

随着中国健康消费需求不断增长，越来越多企业发现商机。创新医药健康企业赛诺菲连续5年参与进博会。“我们有幸见证了中国医疗创新日新月异，也得益于进博会的溢出效应，每年都有新突破。”赛诺菲特药全球事业部相关负责人谢丽娟说。

本届进博会，爱德华数款创新产品迎来中国首秀。“未来我们将继续坚定把中国作为重要战略市场，加速引进高质量创新产品并推动在中国的落地应用。”爱德华生命科学相关负责人叶天成说。

新时代新征程，中国在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，同世界各国携手开创人类更加美好的未来。

（本报记者王珂、喻思南、韩硕、钱一彬、祁嘉润）

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经