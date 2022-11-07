11月6日，在进博会消费品展区，展台工作人员正在演示无线吸尘器。

本报记者 杨彦帆摄

11月6日，在进博会食品及农产品展区，参观者在了解水培技术。

本报记者 宋 宇摄

11月5日，在进博会技术装备展区，工业机器人正在演示生产场景。

本报记者 张武军摄

11月6日，在进博会消费品展区，观众正在体验多功能划船机。

本报记者 杨彦帆摄

习近平主席在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中指出：“中国将推动各国各方共享中国大市场机遇，加快建设强大国内市场，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，扩大优质产品进口，创建‘丝路电商’合作先行区，建设国家服务贸易创新发展示范区，推动贸易创新发展，推进高质量共建‘一带一路’。”

进博会上，“全球首发”“中国首展”纷纷亮相，一个个订单签约现场热闹非凡。满载的“购物车”背后，展现的是中国巨大的市场潜力。进博会越办越好，综合效应持续放大，为加快构建新发展格局，着力推动高质量发展增添更强劲的动能。

牵手领先企业 增强创新能力

本报记者 宋 宇

技术装备、全彩光伏加工成套系统、高温高压管道……第五届进博会上，国家电投集团的“购物车”满满当当。

作为中央企业交易团成员，国家电投集团在本届进博会上预计总签约金额达4.58亿美元，集团所属的9家二级单位与13家国际知名企业签署14项合作协议。“这些国际合作不仅促进先进技术加速落地推广，还帮助我们不断提升研发和生产效率，为集团创新发展注入新动力。”国家电投集团法律商务部主任卢岸健说。

作为进博会采购商，国家电投连续5年参展，围绕清洁绿色发展、采购专业设备、加强技术交流合作，5年来累计签约42.27亿美元。“通过进博会，我们引进国际高水平技术，不断提升自身创新能力。尤其在绿色低碳方面，进博会为我们提供了深化全球供应链合作的机遇。”卢岸健说。比如，国家电投集团上海电力在首届进博会上签约购买的GT36型H级燃气轮机机组，目前主辅设备都已安装就位，预计今年底将发电投产。

重庆福伦德实业有限公司是今年首次来进博会进行采购的企业，董事长张勇将目光聚焦到机器人、自动化控制等智能设备上。“我们的业务主要集中在工业自动化、物流自动化和工厂信息化领域，每年要采购生产线上所需的各种零部件。进博会为我们提供了一个高效便捷的采购渠道。”张勇对本届进博会充满期待，“希望能找到更多合作伙伴，帮助公司提升智能制造系统方案的集成能力，助力企业高质量发展。”

增加优质供给 添彩美好生活

本报记者 李 栋 齐志明

11月6日，中粮集团签下超百亿美元农产品采购大单，这是该集团连续第五年在进博会下单。

粮、油、糖、肉、乳等商品，是中粮集团历届进博会采购的重点。近年来，顺应百姓消费需求品质化、个性化和多元化趋势，中粮集团在进博会上采购品种更丰富、采购来源更广泛。今年，来自泰国、缅甸、柬埔寨、巴基斯坦的优质大米，来自哈萨克斯坦等地的优质小麦，以及海外的榴莲、三文鱼、狭鳕鱼、榛子等品质商品，纷纷被装进中粮集团的“购物车”。

“通过进博会大平台，我们希望深度参与全球农粮产业链，成为畅通全球农粮供应链的推动者。”中粮集团总裁栾日成说，依托进博会平台，中粮集团加强与全球农粮产业链上下游相关企业合作，积极服务和融入新发展格局，更好满足人民对美好生活的向往。

连续5届参加进博会，盒马收获满满。“进博会既是资源平台也是沟通平台，作为采购商，跟商家面对面洽谈，既快捷又高效，对增强企业供应链韧性大有帮助。”盒马海外直采业务负责人黄玲介绍，通过进博会，公司近年成功将多款海外商品引进中国。

连日来，盒马海外直采业务采购经理朱雯雯在进博会展馆精心挑选商品。“我们重点和食用油、方便速食、大米、面粉及面制品等大类的国外供应商交流洽谈，希望让消费者不出国门就能买到丰富优质的进口商品。”朱雯雯说。

推动深度合作 实现共赢发展

本报记者 齐志明 李 栋

本届进博会上，风力发电机、汽轮机组、工程物流服务、设计软件……全球各地的能源基建领域许多优质商品都进入了中国能源建设集团有限公司的“购物车”。

“今年的签约金额、采购规模均将创历史新高。不仅如此，我们全资收购的西班牙易安国际股份公司和盖飒工程技术股份公司首次亮相进博会展馆。借助进博会这个平台，中国能建及所属企业与许多优秀国际供应商的合作向更大范围、更宽领域、更深层次拓展。”中国能建党委书记、董事长宋海良介绍。

中国能建连续5年参加进博会，与西门子、阿特斯、通用电气、瓦锡兰等公司累计签订了超30亿美元的采购意向协议。“进博会是展现开放融通、创新共赢的重要平台。通过参与进博会，中国能建把握世界能源发展大势，发挥全产业链优势，高质量搭建国际能源技术创新合作网络。”宋海良表示，公司将持续聚焦世界能源电力清洁低碳发展，与全球合作伙伴在多领域开展贸易合作，共享市场机遇，共同助力全球绿色发展。

在今年的进博会上，上海来伊份股份有限公司继续与海外合作伙伴加大合作力度。“进博会是企业布局全球供应链不可或缺的平台。过去四届进博会中，来伊份现场累计签约金额近6.5亿元。借助进博会这一平台，我们以实际行动深化产业链、供应链国际合作。”来伊份联合创始人、总裁郁瑞芬说。

引进先进技术 促进产业升级

本报记者 喻思南 葛孟超

“进博会为公司发展带来新技术，促进了绿色发展。”提及进博会，潍坊市能源集团总经理宋竹元颇有感触。潍坊市能源集团是一家提供水、电、热、气等综合服务的国有企业，主动适应低碳绿色发展趋势，加快产业升级。

2020年11月，宋竹元参加了第三届进博会。在丹麦丹佛斯公司展台，他一下子就被展板内容吸引住了：“从装备到解决方案都是全新的，能智能化、大幅度降低能耗。”听完丹佛斯公司的细致介绍，双方很快达成了合作意向。

过去，传统的供暖管网系统是从热源直接到终端用户，管理模式粗放。引进丹佛斯全热链和智慧供热解决方案后，从源头到终端实现精准调节，既节约了成本，又降低了能耗，实现“绿色供暖”。“现在，新系统了解每一个小区、每一栋楼，甚至每一户供暖的情况，温度低了就会自动加热。”宋竹元说。

本届进博会，这两家公司又碰撞出火花：确定在直流电节约利用领域开展合作，共同应对高耗能、高成本的行业难题。

拥抱进博会，浙江新澳纺织股份有限公司引进了智能纺纱设备，进入高档生态纺纱市场；甘肃天水华天电子集团采购了先进的半导体封测设备，促进了产业升级……用好进博会平台，企业发展有了更大空间。

创新金融服务 传递低碳理念

本报记者 杨梦皎 欧阳洁

走进进博会技术装备展区的中国银行展台，300平方米的“人工智能体验专区”将未来金融生态清晰勾勒。参展者站在一台体感互动机前，按提示张开双臂，便自动化身为某家初创型中小企业负责人，而屏幕上对应地出现一棵嫩芽，等到嫩芽上方“邀请参加投融资项目”的营养气泡成熟后，气泡就能化为能量雨，帮助小芽长成大树，这也象征着中小企业逐步成长壮大。

金融服务是助力企业发展的重要一环。作为进博会战略合作伙伴，中国银行连续第五年为进博会参会企业提供供需对接服务，匹配参展商和采购商的需求，让他们面对面深入交流。不少中外企业通过进博会平台进入全球市场，拓展全新的发展空间。中国银行举办供需对接会，助力供需双方高效对接，让有卖不愁卖、有买不愁找。今年报名对接会的4400多家企业来自55个国家和地区。

进博会上的不少金融企业表示，希望将环保节能的理念融入金融服务之中，在进博会上传递健康科学生活理念。在展示区，扫码、填交通信息、支付0.1元，只需三步，就能拥有一张“进博碳中和证书”，太平洋保险公司推出的体验活动，让参观者真切体验到低碳环保生活理念，助力“零碳进博”。

开拓国际视野 坚定开放信心

本报记者 祁嘉润

“进博会，我们又来了！”带着满满的采购诚意，天津金泓基进出口贸易有限公司总经理张雁第二次参加进博会，从“头回客”变成了“回头客”。

1760万美元、10份合作意向和技术设备进口合同，这是去年第一次参会时，金泓基的采购清单。今年展会还未结束，他们已经成果丰硕。“我们已经和荷兰飞利浦等公司达成15项合作及采购意向书，总金额1510万美元。”张雁说。

一路走、一路看，一路问、一路谈，进博会上，国内参展企业热情高涨，一大批正处于成长中的企业在观展和交流中，开拓了国际视野、收获了合作伙伴，更加坚定了走高质量发展之路的信心和决心。

“我最关注智慧城市、视觉智能方面的内容，希望了解更多创新技术和产品。”第一次参加进博会，北京航天安网科技有限公司总裁郭峻玮在展厅内看得尤为专注。

多年来，进博会搭建起的广阔平台，推动国内企业不断创新与思考，积极与世界接轨。

走过一家家展厅，听完一场场分享，进博会上的“头回客”郭峻玮暗下决心：“如果有机会，在引进国外新技术新产品的同时，也要将我们自己的产品推广到国外去。”

“受益的不仅是我们这样的外贸代理公司，普通百姓也会享受到越来越多高科技的产品和高品质的服务。”张雁说。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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