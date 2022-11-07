本报记者 喻思南 杨梦皎 李 栋

进博会在现场，也在线上。

走进第五届进博会技术装备展区蔡司集团展台，不同年龄的参展者现场体验眼睛屈光测量、眼睛健康检查、镜片镜框选择等流程，实时获得个性化的视觉解决方案。

在线上，蔡司集团的展示同样精彩。手机上点击进博会官方小程序，点开“数字进博”平台上设立的展示专区，进入VR（虚拟现实）展厅，一件件展品360度立体呈现，像逛线上超市一样，想看什么就点什么，产品介绍详细。网友想进一步了解，还可以预约线上洽谈室，与公司市场人员交流。

“数字进博的产品介绍详尽，拉近了我们和消费者的距离。”蔡司集团市场部工作人员介绍，“公司产品线丰富，既有面向企业和机构的专业显微镜，也有普通消费者使用的镜片、镜布等产品。我们一直深耕专业领域，通过进博会这一平台，越来越多的消费者也开始了解我们。”

正是看中进博会的综合效应，蔡司集团连续5年参展，今年还在“数字进博”平台上首次发布中国市场发展策略。

数字进博是本届进博会首次搭建的企业商业线上展示平台，今年聚焦技术装备展区，参与线上展示的既有三菱重工、通用电气等世界500强企业，也有初创型企业。

数字进博设置了云展示、云发布、云直播和云洽谈四大板块，通过“云端”展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场，让参展商和消费者有了不一样的体验和收获。

智能机器人、硬核发动机、高精度显微镜……走进技术装备展区，数百家展商带来的展品琳琅满目。没有到展区的人们，在“数字进博”平台上同样能收获满满。

17道高速高精度的折弯工序，耗时仅2分钟，天田（中国）有限公司的全自动钣金折弯加工系统就“变”出了一架飞机模型。为了这个“明星”展品，天田（中国）有限公司在数字进博做起“云直播”。

而对德国客尼技术教育集团来说，数字进博带来的则是“1”到“100”的质变。展台工作人员告诉记者，大型工业系统模块多，拆分运输时，内部精密件很容易错位，工程师需要花几天时间调试。“现在有了云展示，我们远程将公司的上百款产品进行推荐。”

首次“云”参展，德国客尼技术教育集团颇有收获。通过“云发布”实现供需精准对接，开展一天多时间，他们就接到了近百个线上客户的咨询。

据悉，为了顺利推出“数字进博”平台，从今年8月开始，一支专业团队就开始忙碌起来。该技术团队负责人殷飞龙介绍，为了让展商与客商顺畅沟通、顺畅合作，团队成员反复测试，不断完善“云洽谈”功能，提升供需匹配度，让有需求的客户精准找到合适的供应商。

“进博会的服务没有止境。我们将不断改进展品展示效果，让数字进博更智能，促成更多交易合作，进一步提升展商、客商和消费者的参与感和获得感。”殷飞龙说。

《 人民日报 》（ 2022年11月07日 09 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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