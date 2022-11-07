原标题：冬小麦和冬油菜播种约九成 秋冬种进展总体顺利

新华社北京11月6日电（记者于文静）立冬节气临近，广袤田野上，农民正抓紧进行秋冬种及田间管理，为下一季丰收夯实基础。农业农村部农情调度显示，全国冬小麦和冬油菜播种约九成，秋冬种进展总体顺利。

记者从农业农村部了解到，今年粮食生产稳定向好，全年粮食有望再获丰收。根据11月3日农情调度数据，全国冬小麦已播88.7%。冬油菜已播88.1%。同时，全国秋粮已收获12.16亿亩、完成93.1%，进度同比快0.3个百分点。

保障粮食安全，需要季季紧抓、每个环节共同努力。农业农村部有关司局负责人表示，当前要不误农时抓好秋冬农业生产，稳定冬小麦播种面积，扩大冬油菜生产，确保完成扩种任务。

(责编：赵竹青、陈键)

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