原标题：西部（重庆）科学城先进数据中心示范工程将投入试运行

政务大数据体系是我国数字政府建设的重要组成部分，多位业内专家表示，《指南》的出台将大大加快推动政务数据跨区域跨领域的流通、共享，进一步提升社会治理效率。

全国一体化大数据中心作为数据存储、计算、应用的关键基础设施，以统筹性规划、集约化建设的模式，承载着政务云平台、政务数据应用平台的底层支撑作用，对于一体化政务大数据体系构建有着战略“基石”意义。在充分安全可靠的基础上，利用云、网等资源，发挥集约调度优势，使政务大数据更好的存管、融合、流通。

作为全国一体化大数据中心首批重要枢纽节点，西部（重庆）科学城先进数据中心（以下简称重庆先进数据中心），在规划之初便有着鲜明的特色和定位。

在基础设施层面，重庆先进数据中心采用全栈国产技术构建，实现了从底层硬件设备到上层平台的全维安全可靠，为政务数据安全提供了坚实保障。

在大数据服务层面，重庆先进数据中心构建了基础数据服务平台和应用数据服务平台，提供数据采集、数据计算、数据分析展示、数据服务、大数据应用服务等功能，可满足政府相关单位的大数据服务需求，赋能智能化应用。

在电子政务实践层面，依托中科曙光的技术与资源优势，重庆先进数据中心开展了以“云服务”和“数据智能”为核心的信创云服务，并积极承担重庆市政务云同城双活/灾备中心，未来计划建成全市数据资源共享系统和开放系统，提升全市政务水平，助力重庆市智慧政务创新发展。

据悉，西部（重庆）科学城先进数据中心在未来不久将进行试运行，随着它的启用，将进一步支撑全国一体化大数据中心体系的完善布局，同时也将有效推动西南地区一体化政务大数据体系的率先建设和先行先试，释放公共数据价值，激发数据资源活力。（王峰）

(责编：赵竹青、陈键)

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