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七大赛道冠军花落谁家？“直通乌镇”全球互联网大赛迎来决赛

2022年11月07日10:18 | 来源：新华网
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原标题：七大赛道冠军花落谁家？“直通乌镇”全球互联网大赛迎来决赛

11月6日，2022“直通乌镇”全球互联网大赛迎来决赛，作为世界互联网大会的板块之一，今年大赛吸引了来自全球23个国家的1110个项目报名参赛，其中海外项目106个。哪个项目能让专家评委眼前一亮？哪个项目能站上“特等奖”的舞台？11月11日举行的“直通乌镇”全球互联网大赛颁奖典礼上将进行公布。

据了解，今年大赛结合数字经济，设数字医疗、数字“双碳”、人工智能、工业互联网、网联汽车、网络安全、数字共富七大专题赛。

数字医疗赛道聚焦医疗设备、医疗服务、医疗管理等数字化、网络化、信息化的领域；数字“双碳”赛道聚焦数字降碳解决方案、数字双碳信息服务平台等解决方案；人工智能赛道主要集中于计算机视觉、语音识别、机器学习、NLP等核心领域；工业互联网赛道聚焦智能工厂、工业互联网+园区、工业互联网+中小企业等解决方案；网联汽车赛道聚焦融合现代通信与网络技术，推动智能驾驶的相关项目；网络安全赛道聚焦于工业互联网安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全服务创新、网络安全“高精尖”技术创新平台等方向的项目；数字共富赛道利用数字技术带动文化、娱乐、旅游等产业发展，致力共同富裕。

据了解，冲击决赛特等奖的项目中不乏有专业领域的佼佼者，领域遍及农业、医疗、工业、智慧城市、人工智能等。大赛邀请到多位专业领域的资深专家们组成各专题赛评委团，根据不同专题赛，从各赛道的项目团队、产品理念、研究方向等多方面对项目进行全方位的点评。

最终每个专题赛会根据评委的评分决出特等奖1名、一等奖1名、二等奖3名和三等奖5名。

(责编：赵竹青、陈键)
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