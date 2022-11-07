人民网北京11月7日电 （黄盛）日前，人民网财经从国务院国资委了解到，中央企业以有效投资加快产业链强基础、补短板，保障产业链安全稳定发展。今年前三季度，中央企业围绕新一代信息技术、高端装备制造、粮食安全等产业链领域的卡点堵点，明确重点投资项目近300项，完成投资超过5000亿元，对产业链供应链强链补链发挥重要作用。

增强产业链韧性和竞争力，加快构建现代产业体系、巩固壮大实体经济根基，是建设现代化经济体系的重要支撑。国务院国资委党委委员、副主任赵世堂在日前举办的中央企业产业链沙龙上对此表示，中央企业等国有企业要勇当现代产业链链长，把产业链建设作为国资央企发挥战略支撑作用的具体路径，以“勇当现代产业链链长+原创技术策源地+资本+人才+政策”汇聚合力，更好推动产业链创新链资本链人才链深度融合；以加快建设世界一流企业为目标，聚焦主责主业和关键产业链，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，不断增强产业链控制力影响力带动力，在现代产业体系构建中更好发挥支撑引领作用。

据悉，近年来，国资委积极推动中央企业立足全局全国全产业链，推动链长建设工作的探索和实践取得积极成效。目前，中央企业正在逐步实现由单一产品视角向产业链视角转变，从关注短期经济价值创造向夯实产业链基础逻辑转变等一系列转变，取得了一大批建设成果，包括产业链底数逐步清晰，搭建了信息系统，推动实现数据归集、动态更新、可视化展示；在关系国家安全和国计民生的重要行业关键领域，加快补齐产业链短板和薄弱环节，锻造长板优势；牵头做好产业链资源协同和共享，提高产业链协作效率，带动上中下游、大中小企业融通创新、协同发展，推动产业链上更多“专精特新”企业融入到链长企业的产业体系中，打造特色产业集群。

推动国有资本向产业链供应链价值链的中高端及基础关键环节集聚，强化保供稳链、畅通产业循环、坚持补锻并举、夯实产业基础、突出优化升级、培育支柱产业。中国中车集团党委书记、董事长孙永才表示，要聚焦打造自主化、智能化、低碳化、生态化产业链和引领全球轨道交通装备行业发展目标，致力提升产业链供应链韧性和安全水平。中国电子副总经理刘眉玄建议，绿色安全计算产业要面向最难的关键卡点堵点加大投入，重构特色产业体系；要依托市场在资源配置中的决定性作用，带动构建繁荣的产业生态。

国务院国资委有关负责人表示，产业链建设工作将聚焦战略目标扎实推进。经过一段时期，力争培育一批具有产业生态主导力和锻长板优势的链长企业，打造一批新形势下的关键性支柱产业，带动细分领域“专精特新”企业，搭建上下游、大中小企业专业分工、协同发展，产业链条融通创新、交织成网的现代产业组织体系，逐步形成具有全球领先水平和持续创新能力的世界级产业集群。

(责编：鲁婧、高雷)

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