人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

腾讯：将在前海新总部建造永久性科技馆

2022年11月07日11:17 | 来源：环球网
小字号

11月6日，在2022腾讯科学WE大会上腾讯高级副总裁郭凯天现场宣布，腾讯正在深圳前海总部建造一座开放的永久科技馆，将联合顶尖科研机构，运用人工智能和全真互联技术，打造一棵数实融合的人类百年“科技树”。

这棵“树”将以基础学科为根脉，以学科的发展演变为枝干，系统性呈现百年科学的发展脉络及突破性成果，让人沉浸体验人类科学成果。腾讯将以开放机制，邀请科学家和科技工作者共创“科技树”，持续记录科学进展。

郭凯天感言，“打造这棵‘科技树’，让我们对‘科技向善’有了更深刻的体会：科技向善正如草木向光。科技的发展，应当始终服务于社会的福祉；‘科技树’的生长，应当朝着人类文明向美好进化的方向。”

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
与世界共享发展机遇 央企进博会“购物车”继续扩容升级
　　11月5日，第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举行。作为我国高水平对外开放的重要力量，多家央企率先拉开了“买买买”序幕，“购物车”继续扩容升级。…
《财米油盐》看进博｜国人“小确幸”，世界“大商机”
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部