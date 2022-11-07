11月6日，在2022腾讯科学WE大会上腾讯高级副总裁郭凯天现场宣布，腾讯正在深圳前海总部建造一座开放的永久科技馆，将联合顶尖科研机构，运用人工智能和全真互联技术，打造一棵数实融合的人类百年“科技树”。

这棵“树”将以基础学科为根脉，以学科的发展演变为枝干，系统性呈现百年科学的发展脉络及突破性成果，让人沉浸体验人类科学成果。腾讯将以开放机制，邀请科学家和科技工作者共创“科技树”，持续记录科学进展。

郭凯天感言，“打造这棵‘科技树’，让我们对‘科技向善’有了更深刻的体会：科技向善正如草木向光。科技的发展，应当始终服务于社会的福祉；‘科技树’的生长，应当朝着人类文明向美好进化的方向。”

(责编：曹淼、李源)

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