人民网北京11月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，经报请国务院食品安全委员会批准，国务院食品安全办正式命名29个城市为“国家食品安全示范城市”。

据了解，国务院食品安全办自2014年7月，部署启动国家食品安全示范城市创建活动，目的是通过创建活动，进一步调动地方党委、政府积极性，提升食品安全全过程监管能力，推动落实食品安全属地管理责任和企业主体责任，通过示范引领，带动更多地区乃至全国提升食品安全保障水平，不断提高人民群众食品安全满意度。

2019年5月，《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》将食品安全示范城市创建活动纳入食品安全放心工程建设攻坚行动。截至目前，国务院食品安全办已部署5批179个城市开展创建，覆盖所有省会城市和计划单列市。

2021年以来，国务院食品安全办积极会同相关部门等，组织对第一批国家食品安全示范城市进行复审，对第二批创建城市进行评价验收。评价验收和复审工作坚持严进严出、优中选优、客观公正的原则，通过资料审查、明查暗访、集中答辩、满意度测评等方式，综合评价相关城市食品安全党政同责和主体责任落实、能力建设、科技创新、示范引领，以及食品安全状况等。

北京市东城区、西城区、海淀区，天津市和平区、宝坻区、蓟州区，河北省石家庄市、唐山市、张家口市，辽宁省沈阳市、大连市，吉林省长春市，上海市徐汇区、闵行区、浦东新区，江苏省南京市，浙江省杭州市、宁波市，福建省厦门市，山东省青岛市、潍坊市、烟台市、威海市，湖北省武汉市，湖南省长沙市，广东省广州市、深圳市，四川省成都市，陕西省西安市等29个城市（区）自创建以来，不断夯实食品安全工作基础，压实食品安全各方责任，提升食品安全保障水平，本地区食品安全状况总体平稳向好，社会认可、群众满意，最终通过国家评审验收，获得“国家食品安全示范城市”荣誉称号。

(责编：鲁婧、高雷)

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