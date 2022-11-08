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“清早做的第一件事就是补货！”

本报记者  姜忠奇
2022年11月08日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“四叶草”中的食品及农产品展区，有一个70多平方米的展位，摆满了茶叶、饼干、椰子油等各类商品。绿底白字的牌子上写着“斯里兰卡食品”。现场，排队品尝腰果的观众络绎不绝，网络主播前来“打卡”，不少批发商、代理商也纷纷来寻求合作。

　　“没想到人气这么旺！”来自斯里兰卡的参展商Kavisha Lokuhitige不仅能说一口流利的汉语，还有一个充满南亚风情的中文名——海蓝。作为两国经贸合作商会秘书长，海蓝已经带领斯里兰卡企业“五登”进博会。今年，海蓝又带来了一样新产品——斯里兰卡腰果。

　　据介绍，由于产量少、成本高，斯里兰卡腰果虽然品质很好，但对外销路一直受限。如今，乘着进博会的东风，斯里兰卡腰果终于有机会打开中国市场。“本届进博会第一天，就感受到了中国消费者对斯里兰卡腰果的喜爱！”海蓝高兴地说，这几天，“清早做的第一件事就是忙着补货。”

　　印度香辛料、阿塞拜疆石榴汁、菲律宾黑钻凤梨、阿富汗手工羊毛地毯……搭乘进博会快车，越来越多发展中国家特色商品进入中国市场。“随着来自中国的订单不断增加，牙买加咖啡种植农户的收入水平也逐渐提高。”牙买加蓝山咖啡展台负责人徐浩说。

　　进博会持续为广大发展中国家参展商提供免费标摊、免费运输展品服务、举办专场供需对接会，支持最不发达国家参与经济全球化、共享中国发展机遇。对此，世界贸易组织发言人基思·罗克韦尔称赞：“进博会将最不发达国家的企业介绍给中国和全世界的企业，给它们带来融入全球贸易体系的机会。”

　　正在展台忙碌的海蓝告诉记者，自己已报名参加第六届进博会。忙完了一天的布展工作后，海蓝掏出手机，在微信上发了几张现场照片：“借助进博会平台，更多特产走进了中国消费者的朋友圈！”

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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