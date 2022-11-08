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“绿色进博”助力低碳发展（走进进博会）

本报记者  齐志明  管璇悦  董星辰  王影迪
2022年11月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　在第五届进博会技术装备展区的美国3M公司展台，装着雪白暖绒的5个玻璃容器吸引不少参观者驻足。很难想象，暖绒取材自回收的塑料瓶。工作人员介绍，这是3M公司在今年进博会上首发的新品——新雪丽云纤保暖材料，80%的原料来自循环再生材料，具有高保暖、轻量化、耐水洗特点，同时，生产流程进一步优化，能降低产品生命周期中的碳排放。

　　“绿色经济是一片广阔蓝海。我们将依托自身创新优势，持续发力中国市场，为中国生态文明建设作出新的贡献。”3M公司全球资深副总裁丁泓禹说。

　　绿色，高质量发展的鲜明底色。本届进博会绿色低碳是一大看点。在各个展区，不少参展企业更加注重绿色、循环、低碳理念和技术的推广与落地，随处可见绿色的新产品、新技术、新服务。

　　服务贸易展区围绕“助力数字贸易发展，创建绿色低碳未来”主题，吸引大量来自金融、咨询服务、货代物流、国际快递、供应链等行业企业，展现绿色新产品、新技术和新服务，在“绿色”上下足功夫。展区中，渣打银行将展台布置成城市森林风格，在清新之风中，带来绿色金融、跨境金融和普惠金融创新方案。

　　在巴西淡水河谷公司的展台，展位按照绿色展台标准搭建，最大程度地减少木质材料的使用，搭建材料100%回收使用。展台还设置了“绿色休息区”，参观者在这里可以聆听来自亚马孙森林的天籁，沉浸在美好的绿色世界之中。不仅展台“绿色”，淡水河谷公司更带来了先进的绿色生产工艺和技术，提出一系列创新脱碳解决方案，减少生产过程中产生的温室气体排放量。

　　“我们同中国企业合作前景十分广阔，共同推动生产生活方式绿色转型，促进人与自然和谐共生。”淡水河谷相关负责人谢雪说。

　　在各展区，“零碳进博”成为共识。开展国际零碳与绿色合作，努力打造发展的“绿色标杆”等，成为参展企业的普遍追求。

　　路易达孚集团连续5年参展，在食品与农产品展区宽敞明亮的展台上，展出多款采用低碳方式生产的产品。工作人员何常君介绍，产品由公司设在天津的工厂生产，工厂使用分布式光伏电站，生产过程中使用清洁电力，减少碳排放。“在追求绿色发展的道路上，我们将继续通过实际行动促进行业绿色转型，为可持续发展作出更大贡献。”路易达孚集团北亚区首席执行官陈嘉渊说。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月08日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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