本报记者 王 洲

中国向全世界宣示，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。党的二十大报告明确提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，并作出“积极安全有序发展核电”的重大部署。

2020年9月，中核集团提出在浙江围绕核电基地建设零碳未来城的规划设想。零碳未来城位于浙江省嘉兴市海盐县，由中核集团秦山核电与海盐县共同建设，重点开发面积约30平方公里。规划建设北部零碳产业区、南部未来科教区和核电小镇升级版，最终形成生产、生活、生态有机融合，全域零碳的未来城市新空间。

2021年5月，浙江省提出要围绕中核集团秦山核电基地开展零碳未来城（园区）建设，鼓励开展核能综合利用，延伸产业链，提高附加值。今年，由海盐县与中核集团秦山核电联合提出并共同向浙江省发改委申报的《零碳未来城发展规划》已获正式批复。目前，零碳未来城的同位素生产基地、核能供暖、核工业数据中心等项目建设正有序推进。

年年在行动，年年有进展。建设零碳未来城是中核集团与浙江省深入贯彻落实碳达峰、碳中和战略部署的具体行动，是开创清洁能源与地方经济高质量发展的新模式，体现了央企与地方的协同发展、融合发展。在第五届进博会上，中核集团举办了主题论坛，“新时代核能综合利用的实践——零碳未来城”就是论坛推介的重点。

零碳未来城建设正在路上，先导工程已经扎实起步。10月28日，中核秦山同位素生产基地建设项目在海盐县正式开工建设。项目建成投产后，将成为国内最大的同位素生产基地。目前，六大同位素核技术应用项目已集中签约落户同位素生产基地，后续将进一步发展同位素医疗、康养中心等生命健康产业。

此外，核能工业供热项目有望年内建成。项目供热管网延伸至秦山工业园区，将为园区内的工业用户提供企业生产所需供热和24小时热能供应保障。达产后，项目年工业供热相当于节约标准煤约1万吨，减排二氧化碳约2.4万吨，实现产业发展和节能降碳双赢。据介绍，核能供热一阶段工程已于去年12月建成投运并顺利完成首个供热季供热。

下一步，中核集团秦山核电将继续协同做好零碳未来城开发建设工作，努力打造以零碳能源为基底、低碳产业为支撑、零碳生活为风尚的高质量发展示范区，建设浙江省乃至全国的零碳创新示范基地，促进能源结构调整，带动区域经济发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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