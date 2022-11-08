本报记者 王明峰

走进第五届进博会人文交流活动展示区，国家级非物质文化遗产“五粮液酒传统酿造技艺”的展陈，形象地介绍了五粮液传承千年的酿酒工艺，让观众近距离感受传统白酒的魅力。

今年是五粮液与进博会第五次携手，呈现了范围更广、形式更多、力度更大的合作。五粮液联合进博会推出第五届进博会纪念酒，传递对全球经济开放与共享的和美期许；同时，双方联合推出的“五福进宝”系列盲盒，吸引了颇多关注。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，五粮液始终践行和美理念，今年还明确了“生态、品质、文化、数字、阳光”一体发展的路径，并且正在加快设计推出“五粮液·和美中国”系列创意酒。

近年来，立足进博会这一开放的大平台，五粮液加快“走出去”的步伐，与各国企业的合作越来越密切，国际影响力不断扩大。

5年间，五粮液成为首批入选中欧地理标志互认的品牌之一，在欧洲乃至全球市场得到认可；建成亚太、欧洲、美洲三大国际营销中心，在德国杜塞尔多夫等地建有品鉴中心。随着拓展海外市场的步伐加快，五粮液的全球经营网络布局持续完善。

在本届进博会上，五粮液还作为虹桥国际经济论坛的会员，积极参与了“RCEP与更高水平开放”高层论坛。该论坛是本届虹桥国际经济论坛的重要活动之一，重点围绕《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和区域经济一体化、更高水平开放等重要议题，为构建开放型世界经济、推动疫后世界经济复苏和增长建言献策。

当前，五粮液抢抓RCEP新机遇，积极对接综合保税区、自贸试验区等对外开放平台，持续推进国内外酒类产业标准接轨，助推中国酒业走向世界，实现内外市场联通、要素资源共享。五粮液积极参与全球酒业分工与合作，在巩固产业链、供应链的同时，为构建新发展格局贡献行业力量。

随着新发展格局加快构建，五粮液将充分利用两个市场两种资源，持续提升中国品牌的影响力。

《 人民日报 》（ 2022年11月08日 08 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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