科大讯飞——
以人工智能为用户创造价值
作为我国AI（人工智能）领域的代表企业之一，科大讯飞在本届进博会上携最新AI硬件产品亮相，为全球消费者展示基于AI技术打造的新产品、新技术、新服务。科大讯飞消费者事业群常务副总裁赵翔表示，希望通过参与进博会，与不同领域的顶尖企业一道，向世界传达中国推动建设开放型世界经济、更好惠及各国人民的决心与信心。
在进博会现场，科大讯飞展示了智能办公本、翻译机、智能录音笔等最新产品，覆盖现代化办公的多个场景。“本届进博会现场新设置了AI专区，这体现出全球市场对新技术、新产品的需求在不断提升。”赵翔介绍，科大讯飞坚持利用AI技术为用户赋能，打造的多元化产品能够在工作生活中为用户提供更智能、更高效的服务。
2016年至今，讯飞消费者业务推出的产品已经涵盖AI办公、AI学习、AI健康三大领域。11月2日，科大讯飞公布“双11”开门红成绩，销售额同比增长52%，旗下多款产品连续4年在电商平台的销售表现名列前茅。
在AI办公赛道，科大讯飞已推出智能办公本、智能录音笔、翻译机、智能投影仪等多款产品，利用AI技术解决了移动办公、跨语言沟通、语音转文字、高质量会议等多个办公需求。赵翔认为，帮助用户从单一繁琐的传统工作中解放出来，能够让他们有更多精力投入更有价值的创新工作中。
教育作为科大讯飞另一个重点发力的消费者领域，发展目标是通过多种AI产品应用落地，引导用户自主学习并提升能力。据介绍，科大讯飞AI学习机可快速、全面、精准地找到用户学习的薄弱点，并推荐个性化学习内容，有针对性地提升学习水平。
赵翔表示，科大讯飞不会追求技术噱头，而是始终坚持不断创新关键技术，深入洞察用户需求，并以此来完成从技术到产品的转化。未来，科大讯飞将秉承用AI共创美好生活的科技使命，利用AI产品和服务为广大用户创造切实的价值。
《 人民日报 》（ 2022年11月08日 08 版）
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